Canadá saborea su histórico estreno como anfitrión de un Mundial

Llegó el momento. El Canadá-Bosnia es el primero de los trece partidos que Canadá tiene asignados para la Copa del Mundo, donde la fiesta no ha hecho nada más que comenzar.



Pese a que el Mundial 2026 se inauguró oficialmente el jueves en Ciudad de México, Toronto tenía también una ceremonia de apertura este viernes, por el primer partido del torneo en suelo canadiense.



Allí hubo referencias a los pueblos autóctonos y a la historia de Canadá, antes de que la cantante italocanadiense Alessia Cara iniciara un show musical rodeada de marionetas gigantes con animales emblemáticos del país.



El rapero francés Vegedream también participó del espectáculo, así como el crooner canadiense Michael Bublé, que interpretó "Bring it on home to me".



El violinista Aleksandar Gajic interpretó luego el himno bosnio y la cantante Alanis Morissette fue la encargada del canadiense, para levantar el telón en una jornada histórica para el fútbol en Canadá.



Ambiente festivo

Erin Clement es profesora y entrenadora de fútbol en Guelph, a unos 100 kilómetros al oeste de Toronto.

Mientras se dirigía al partido de este viernes en compañía de su hermana y una amiga, contó a la AFP que sus tres hijas juegan al fútbol y que todos los torneos de ese deporte que organiza en su escuela están llenos, lo que muestra el auge del soccer en Canadá.



"En las categorías juveniles, es un deporte extremadamente popular", se enorgullece, confiando en que el "efecto Mundial" haga que se pueda seguir avanzando en la implantación y promoción del fútbol en el país.



"Es algo que ya sentimos, simplemente, estando aquí", subrayó, aludiendo a la ola de entusiasmo que percibe en Toronto este viernes, donde miles de personas caminaban en un ambiente festivo hacia el estadio.



Por su parte, Henri Balcázar planeó ver el partido en una "fan zone" cercana al estadio y explicó a la AFP que el fútbol es algo con lo que está muy familiarizado ya que su padre es peruano y le inculcó la afición por ese deporte, el más popular en Sudamérica.



Tanto él como sus amigos de orígenes sudamericanos han constatado cómo Canadá se ha ido interesando cada vez más por el fútbol y también cree que coorganizar el Mundial, junto a Estados Unidos y México, marcará un antes y un después.



"Nunca imaginé que algo así se iba a celebrar en Canadá", indicó Balcázar.