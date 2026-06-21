Cabo Verde quiere competir sin miedo en el Mundial

Cabo Verde, que logró una de las mayores hazañas del Mundial al empatar 0-0 contra España en la primera jornada, quiere seguir compitiendo "sin miedo" y "hacer todo lo posible por clasificarse a la próxima ronda", declaró su seleccionador, Bubista, en la víspera del partido contra Uruguay, de este sábado a las 4 p. m.



"Nuestra idea es competir los tres partidos (de grupo) con coraje, con organización, pero también sin miedo", dijo el técnico caboverdiano en Miami, donde afrontará a la Celeste.



"No hemos venido solo a participar, queremos disputar los partidos, poder demostrar que estamos a este nivel y enfrentarnos a los mejores equipos del mundo", añadió.



El lunes pasado, en Atlanta, Cabo Verde consiguió frustrar todas las ofensivas de España, vigente campeona de Europa y una de las favoritas del Mundial.



La selección del archipiélago africano, de unos 520.000 habitantes, se enfrenta ahora a otro equipo de nivel, el Uruguay de Marcelo Bielsa, que intentará reaccionar tras empatar 1-1 contra Arabia Saudita el lunes.



"Siempre es difícil (...) sobre todo por la categoría de nuestro rival, que ha sido campeón del mundo, por los jugadores que tiene y por su entrenador", dijo Bubista sobre Uruguay.



"Tienen muy buenos jugadores; es un equipo intenso, bastante agresivo en el buen sentido de la palabra", añadió.



Sobre la primera participación de Cabo Verde en un Mundial, Bubista dijo que la selección no solo representa a un país, sino también a toda África y que quería ser una inspiración para los niños del continente.

