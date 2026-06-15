Cabo Verde da la sorpresa y le saca un empate a la favorita España

Cabo Verde dio la primera gran sorpresa del Mundial al empatar 0-0 ante la favorita España en las acciones del grupo H del Mundial 2026.

Cuando todos pronosticaban un fácil triunfo de La Roja, los africanos apostaron por un incómodo cerrojo y un gran trabajo en todas sus líneas para evitar siquiera un gol en su valla.

España tuvo la posesión de la pelota durante todo el partido y al final el técnico De la Fuente tuvo que optar por meter a Lamine Yamal y Dani Olmo como auxiliares para intentar derribar la muralla caboverdiana.

Al final, los minutos se agotaron y la selección africana festejó por todo lo alto lo que significó su histórico debut en las Copas del Mundo.

Este fue el primer partido del Mundial 2026 que termina sin goles después de los 90 minutos.

Ahora Cabo Verde se prepara para lo que será su segundo partido ante Uruguay; mientras que España enfrentará a Arabia Saudita. Ambos partidos serán el próximo domingo 21 de junio.



