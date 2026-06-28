Brasil necesita "mente y corazón" para superar a Japón, afirma Ancelotti

Houston, Estados Unidos | Brasil se juega este lunes su continuidad en el Mundial 2026 cuando enfrente a Japón en un partido de eliminación directa que, según Carlo Ancelotti, exigirá máxima concentración y preparación.

"El equipo está concentrado, motivado y preparado para todo lo que puede pasar mañana: prórroga, penales... Hemos preparado todos los aspectos. Este juego es como una final", afirmó el entrenador italiano en conferencia de prensa.

Ancelotti señaló que para superar a los Samuráis Azules será indispensable combinar "mente, corazón e ideas claras", además de mantener el respeto por un rival al que considera fuerte y bien organizado.

"Brasil tiene la suerte de contar con jugadores experimentados que saben cómo afrontar este tipo de partidos. En ese aspecto tengo mucha confianza", indicó.

Sobre Neymar, el seleccionador explicó que el atacante ha evolucionado favorablemente de la lesión que lo mantuvo fuera durante gran parte del torneo y dejó abierta la posibilidad de darle minutos nuevamente.

"Está bastante bien. Su participación dependerá mucho del contexto y de cómo evolucione el partido", comentó.

Ancelotti también recordó la derrota 3-2 sufrida por Brasil ante Japón en un amistoso disputado en 2025, una experiencia que considera útil para afrontar este nuevo enfrentamiento.

"Fue una buena experiencia para entender que nos enfrentamos a un equipo muy competitivo", manifestó.

El técnico destacó además la evolución del fútbol internacional y aseguró que ya no existen selecciones desorganizadas.

"Todo el mundo estudia, trabaja y aprende. Puede haber diferencias en la calidad individual, pero no hay equipos desorganizados física o tácticamente", sostuvo.

Por su parte, el capitán Marquinhos reconoció que Brasil llegó al Mundial con más dudas que otros favoritos, aunque considera que el equipo ha crecido durante la competición.

"No vinimos en nuestra mejor fase, pero seguimos mejorando. Llegamos a la fase de eliminación con más confianza de la que teníamos al inicio de la Copa", concluyó el defensor.



