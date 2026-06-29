¡Brasil avanza! Japón puso a sudar de más a la pentacampeona mundial

Brasil es Brasil... no por nada tiene cinco estrellas en su camiseta. La pentacampeona del mundo demostró que la trayectoria mundialista pesa en el sufrido triunfo 2-1 ante Japón en el Mundial.

El poderío brasileño golpeó en el último suspiro a una selección que tuvo un gran primer tiempo, pero luego el ímpetu sudamericano la hizo echarse atrás.

Los nipones golpearon en la primera media hora, gracias a Kaishu Sano (29') tras un robo de balón en medio campo y él mismo definió de media distancia.

Posterior al gol, la dinámica cambió: Brasil se fue al frente y lo intentó por todos los medios, con remate de media distancia, con centros al primer palo, al segundo palo, con balón dominado, con jugadas individuales de Vini Jr. y nada de nada.

En el complemento la clave fue el centro al segundo poste. Por esa fórmula llegó el tanto de de cabeza de Casemiro (56').

Ya con Japón muy echado atrás, la Canarinha apretó el pie en el acelerador y aunque encontró resistencia no dejó de lugar hasta el final.

Por eso, Gabriel Martinelli obtuvo su premio al 90+6',cuando decretó el gol de la victoria.

Ahora, Brasil se medirá al vencedor de la serie entre Costa de Marfil y Noruega de este martes a las 11 a. m.