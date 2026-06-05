Bentancur lamenta lesión de De Arrascaeta, pero confía en recuperarlo para el Mundial

Pando, Uruguay | La lesión muscular de Giorgian De Arrascaeta representó un "golpe duro" para la selección de Uruguay, pero el equipo trabajará para avanzar en el Mundial 2026 y permitir que el volante ofensivo pueda reincorporarse en las etapas decisivas del torneo, afirmó este viernes Rodrigo Bentancur.

De Arrascaeta sufrió el martes un desgarro muscular que puso en duda su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica, que comenzará en seis días. Sin embargo, el seleccionador Marcelo Bielsa decidió mantenerlo dentro de la convocatoria.

Uruguay debutará el próximo 15 de junio frente a Arabia Saudita en el Grupo H, una zona que también integran Cabo Verde y España, una de las principales candidatas al título.

"Fue un golpe duro lo de Giorgian, pero mantenerlo en el grupo nos da fuerza para iniciar el Mundial", declaró Bentancur a periodistas tras participar en un acto de despedida junto a todo el plantel celeste en el estadio de Pando, ubicado a unos 30 kilómetros de Montevideo.

El volante del Tottenham Hotspur, una de las piezas fundamentales del mediocampo uruguayo junto a Federico Valverde, aseguró que De Arrascaeta hará todo lo posible por acelerar su recuperación.

"Y nosotros vamos a hacer todo para llegar lo más lejos posible", señaló.

Figura histórica del Flamengo, De Arrascaeta llegó a la concentración de la Celeste disminuido físicamente tras sufrir una fractura de clavícula en abril durante un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A pesar de esa lesión, que requirió una intervención quirúrgica, Bielsa confiaba en contar con él para el encuentro frente a Cabo Verde, previsto para el 21 de junio en Miami.

Una despedida diferente

A diferencia de muchas selecciones participantes en el Mundial, Uruguay optó por no disputar partidos amistosos de despedida antes del torneo.

En su lugar, la Asociación Uruguaya de Fútbol organizó actividades especiales con niños como protagonistas.

"Esto es espectacular. Es lindo cuando pasan estas cosas porque uno también fue gurí", comentó Bentancur, utilizando la expresión popular uruguaya para referirse a los niños.

El primer evento se realizó este viernes en el estadio de Pando, donde unos 600 niños pertenecientes a equipos de fútbol infantil compartieron juegos y actividades con los integrantes de la selección.

Además, más de 3.000 personas participaron desde las tribunas en el denominado "Abrazo Celeste", una iniciativa para despedir al combinado nacional antes de su viaje al Mundial.

La actividad se repetirá este sábado en la ciudad de Canelones, ubicada a unos 50 kilómetros de Montevideo.



