Bélgica y Egipto sellan boletos a la siguiente fase del Mundial 2026; Irán a la espera

Este viernes, en la fecha 3 de competencia del Grupo G de la Copa del Mundo, los combinados de Bélgica y Egipto sellaron sus boletos a la siguiente fase del certamen, en primer y segundo lugar, respectivamente.

Para lograrlo, los belgas tuvieron que golear a Nueva Zelanda por marcador de 5-1.

Con dos tantos de Leandro Trossard, más dianas de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers, los dirigidos por Rudi García se dejaron la primera casilla.

En el otro partido de la noche, Egipto e Irán empataron 1-1 con tantos de Mahmoud Saber para los faraones y Ramin Rezaeian para los iraníes.

Con estos marcadores, la tabla quedó de la siguiente manera: Bélgica con cinco puntos y mejor diferencia de gol que Egipto, que también alcanzó las cinco unidades.

Irán terminó con tres puntos, lo que lo ubica como el sexto mejor tercer lugar. Recordemos que clasifican ocho de los 12 terceros, por lo que los Guepardos Persas deben esperar los partidos del sábado para conocer su futuro.



