Bélgica consigue una épica remontada y elimina a Senegal del Mundial

Cuando todo parecía acabado para Bélgica, los Diablos Rojos vinieron de atrás y remontaron un 0-2 para obligar a tiempos extra y al final imponerse 3-2 a Senegal y clasificar así a los octavos de final del Mundial 2026.

Los senegaleses golpearon primero por intermedio de Habib Diarra, al minuto 24, y después Ismaila Sarr se destapó con un golazo de crack para el 2-0 que puso contra las cuerdas a los belgas.

Y cuando todo parecía indicar que habría otra sorpresa, apareció Romelu Lukaku para descontar al 84’ y pedir calma y tranquilidad a sus compañeros.

El segundo no tardó en llegar y Youri Tielemans puso el empate 2-2, al 89’, para festejo de todos en el Estadio de Seattle.

En el tiempo añadido, el partido se mostró muy parejo; Bélgica lo intentó más por el golpe anímico del empate, pero no fue hasta que el VAR sancionó un penal de Lamine Camara sobre Youri Tielemans, al 120+1’, que pareció muy riguroso.

El propio Tielemans se encargó de transformar en gol el penal en el tiempo añadido para el 3-2 definitivo que los clasificó a octavos.

Ahora los belgas esperan al vencedor de la serie entre Bosnia y Estados Unidos.



