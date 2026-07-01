Bélgica consigue una épica remontada y elimina a Senegal del Mundial
Los belgas perdían el partido por dos goles al 84’, pero dos goles en el epílogo les devolvieron la vida.
Cuando todo parecía acabado para Bélgica, los Diablos Rojos vinieron de atrás y remontaron un 0-2 para obligar a tiempos extra y al final imponerse 3-2 a Senegal y clasificar así a los octavos de final del Mundial 2026.
Los senegaleses golpearon primero por intermedio de Habib Diarra, al minuto 24, y después Ismaila Sarr se destapó con un golazo de crack para el 2-0 que puso contra las cuerdas a los belgas.
Y cuando todo parecía indicar que habría otra sorpresa, apareció Romelu Lukaku para descontar al 84’ y pedir calma y tranquilidad a sus compañeros.
El segundo no tardó en llegar y Youri Tielemans puso el empate 2-2, al 89’, para festejo de todos en el Estadio de Seattle.
En el tiempo añadido, el partido se mostró muy parejo; Bélgica lo intentó más por el golpe anímico del empate, pero no fue hasta que el VAR sancionó un penal de Lamine Camara sobre Youri Tielemans, al 120+1’, que pareció muy riguroso.
El propio Tielemans se encargó de transformar en gol el penal en el tiempo añadido para el 3-2 definitivo que los clasificó a octavos.
Ahora los belgas esperan al vencedor de la serie entre Bosnia y Estados Unidos.