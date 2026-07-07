Bélgica celebró con un provocador “baile de Trump” su boleto a cuartos de final

Bélgica borró a Estados Unidos de los octavos de final con un contundente 4-1 cargado de polémica por la inclusión del expulsado Balogun luego de una llamada de Donald Trump a la FIFA.

Pero Bélgica se encargó de disipar todo cuestionamiento con una contundente goleada que fue celebrada por todo lo alto y con bailes referentes al mandatario estadounidense.

El “Trump Dance”, popular baile que suele realizar el presidente de los Estados Unidos, sobre todo en campaña, fue la forma jocosa de festejo de los jugadores belgas.

Primero fue Romelu Lukaku, quien en el festejo del cuarto gol lo festejó con el baile que consiste en pegar los codos al cuerpo, cerrar los puños y moverse suavemente de un lado a otro, como un péndulo.

Ils ont réitéré dans le vestiaire 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/4oPXdhRSfT — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) July 7, 2026

A él se le unió el resto de jugadores, no solo en la cancha, sino en el propio camerino, donde se festejó a más no poder la victoria, según varios videos que circulan en redes sociales.

Bélgica ahora se enfrentará a España en cuartos de final, donde esperan volver a festejar con el “Trump Dance”.



