¡Batalla campal! Hinchas argentinos y argelinos se enfrentaron a golpes en pleno Times Square

Batalla campal en Times Square. Hinchas de Argentina y Argelia se enfrentaron a golpes en Manhattan, Nueva York, un día antes de que ambas selecciones debuten este martes en el Mundial 2026.

Decenas de videos publicados en las redes sociales dieron cuenta de cómo argentinos y argelinos se enfrascaron en una gresca que terminó con lluvia de patadas y golpes, donde tuvo que intervenir la policía local.

Según destaca TyC Sports de Argentina, la situación comenzó con “agresiones verbales y todo escaló hasta el enfrentamiento físico en el que hubo empujones y patadas, todo en medio de una multitud en la que había menores”.

Argentina fans start a fight with Algerian fans 😳



Everywhere they go they cause chaos man

pic.twitter.com/Qx7m1A71wc — fan 🇵🇹 (@NoodleHairCR7) June 16, 2026

Horas antes del enfrentamiento hubo un “banderazo” de apoyo por parte de los hinchas argentinos que llenaron de color Times Square, pero luego aparecieron los argelinos, lo que comenzó un pique de cánticos entre ambas barras que luego desencadenó la violencia.

“Ante el aumento de la hostilidad, las fuerzas de seguridad presentes en el lugar intervinieron para disipar a los grupos involucrados. Hasta el momento, las autoridades neoyorquinas no han reportado detenciones ni han brindado información sobre posibles heridos. Se espera que la investigación continúe en las próximas horas para esclarecer los hechos”, mencionó el medio Telefe de Argentina.





Por su parte, Mediotiempo.com de México destacó “que no hubo reportes de heridos, y todo quedó calmado después de varios minutos de tensión”.

▶️LAMENTABLE, PERDIERON LA CABEZA | 🤦‍♂️



Hinchas de Argentina y Argelia se agarraron a golpes en pleno Times Square, EE. UU.🤐​



Ambas selecciones se enfrentan hoy por el Mundial.😱pic.twitter.com/ujnxxFkgJb — DELPY 📱🎬 (@delpynews) June 16, 2026

Este es el segundo incidente violento que ocurre en Manhattan y que tiene a la policía alerta, pues el sábado anterior hubo cientos de detenidos en las celebraciones de los Knicks de Nueva York, quienes obtuvieron su primer título de la NBA desde 1973.

Argentina y Argelia debutan este martes a las 7 p. m. (hora de Costa Rica) en el Mundial como parte del grupo J.