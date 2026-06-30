¡Batacazo marroquí! Marruecos elimina a Países Bajos en una dramática tanda de penales

Marruecos dio otra gran sorpresa y eliminó a Países Bajos desde el punto de penal tras igualar 1-1 en el tiempo regular y logró clasificar así a los octavos de final del Mundial 2026.

El partido se mostró tal y como lo esperado, una lucha equilibrada con un cuadro marroquí que viene demostrando desde hace mucho que puede codearse con los grandes de tú a tú.

Los neerlandeses tuvieron un segundo aire tras la pausa de hidratación de la segunda mitad y, en una rápida acción, Gakpo apareció para golpear la pelota y sellar así el boleto a octavos de final al minuto 72.

Gakpo se quedó tendido en el suelo e inmediatamente todo su equipo vino a apoyarlo y no era para menos; el futbolista perdió el hijo que esperaba junto a su esposa días atrás, pero decidió mantenerse en el Mundial.

Cuando más festejaba el boleto a la siguiente fase, apareció Issa Diop al 90+1’ con remate de cabeza en el área para poner el 1-1 que mandaba todo a disputar los tiempos extra.

En el tiempo extra, los africanos dominaron la posesión de la pelota e incluso tuvieron una chance de oro para anotar, pero el portero Verbruggen se los impidió.

Al final, todo se decidió desde el punto de penal, en el que el portero marroquí Bono fue el principal héroe al salvar dos remates y otro terminó al palo, pero al final, Marruecos vino de atrás y terminó clasificando a octavos con un marcador de 2-3.



