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"Pusimos a Noruega en el mapa": Haaland se despide con orgullo del Mundial
Balón sí golpeó un cable de cámara en gol de Inglaterra, defiende técnico de Noruega
Aunque la FIFA indicó que un chip integrado en el balón no había mostrado indicios de que la pelota hubiera golpeado el cable, Solbakken no cambió de opinión.
El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, dijo el sábado estar convencido de que el balón golpeó un cable de una cámara aérea antes de que Inglaterra anotara el gol del empate en su victoria (2-1) contra la selección nórdica.
Aunque la FIFA indicó que un chip integrado en el balón no había mostrado indicios de que la pelota hubiera golpeado el cable, Solbakken no cambió de opinión.
"Eso fue mala suerte para nosotros", declaró el técnico en la rueda de prensa postpartido. "El balón cayó en línea recta desde el cielo, así que cambió de dirección".
"Pero no podemos hacer nada al respecto. No creo que vayamos a repetir el partido. Así que así son las cosas", añadió.
El episodio ocurrió en el tiempo añadido de la primera parte, cuando un despeje del portero noruego Orjan Nyland pareció cambiar bruscamente de trayectoria y cayó en el camino del jugador inglés Elliot Anderson, quien inició el ataque que llevó al gol del empate de Jude Bellingham.
Los noruegos protestaron en el campo ante el árbitro francés Clement Turpin, quien podría haber anulado el gol y ordenado un balón a tierra según el reglamento de la FIFA, pero sin éxito.
Solbakken entendió la decisión del árbitro de no revisar el gol.
"Dice que él mismo no lo vio, y que no recibió ningún mensaje de que realmente hubiera ocurrido, y esa es una buena explicación", dijo el seleccionador sobre el colegiado.
"Pero el balón cayó en línea recta justo delante del banquillo. O sea, sí lo tocó", insistió. "Si no hubo sonido ni nada del chip, ¿qué puedo decir en contra de eso? Pero el balón cae en línea recta desde el cielo".
Solbakken se tomó con filosofía otras decisiones arbitrales que perjudicaron a su equipo, en particular una decisión del VAR que anuló un gol que le habría dado a Noruega una ventaja de 2-1 en el segundo tiempo.
"Podemos quejarnos, y quizás podamos sentir que la mayoría de los detalles hoy jugaron en nuestra contra, pero ante Brasil, los detalles estuvieron a nuestro favor", admitió.
"Hoy no fue el caso, pero eso también es parte del fútbol. Y quizás necesitamos detalles a nuestro favor para vencer a los mejores equipos del mundo", declaró.
"Pusimos a Noruega en el mapa": Haaland se despide con orgullo del Mundial
El delantero Erling Haaland aseguró este sábado que la histórica actuación de Noruega en el Mundial 2026 permitió poner a su país "en el mapa", pese a la eliminación tras perder 2-1 en la prórroga frente a Inglaterra en los cuartos de final.
"Perdimos contra Inglaterra, pero dimos buena batalla", dijo el Androide, que fue neutralizado por la defensa inglesa en Miami, donde cerró su participación en su primer Mundial con siete goles.
"Con algunas decisiones diferentes, podría haber sido otra cosa, pero a este nivel, son los pequeños detalles los que cuentan", añadió en la zona mixta.
Haaland destacó especialmente el impacto que tuvo la campaña de la selección noruega, que alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.
"Las actuaciones son una cosa, vencer a Brasil (en octavos de final) es otra, pero creo que la forma en que pusimos a Noruega en el mapa es quizás lo que más me emociona", explicó el delantero del Manchester City.
"Y espero que ahora podamos construir algo para la Eurocopa y los próximos Mundiales porque nuestra generación es increíble", añadió.
El goleador consideró además que el recorrido de su selección marcará un antes y un después.
"Creo que ha cambiado Noruega y también me ha cambiado a mí", insistió.
El atacante también reveló que apoyará a Inglaterra en lo que resta del torneo.
"Por supuesto que quiero que Inglaterra triunfe. Creo que de joven tenía una camiseta de Inglaterra antes que una de Noruega", comentó entre sonrisas el futbolista nacido en Leeds (Reino Unido).
Preguntado por el desempeño de Jude Bellingham, autor de un doblete en la victoria inglesa y antiguo compañero suyo en el Borussia Dortmund, Haaland no escatimó elogios.
"No me sorprende que haya marcado dos goles hoy y que haya jugado como lo hizo. A veces recibe demasiadas críticas porque no marca suficientes goles, o por cualquier otro motivo. Para mí, es uno de los mejores del mundo", concluyó.