Balón sí golpeó un cable de cámara en gol de Inglaterra, defiende técnico de Noruega

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, dijo el sábado estar convencido de que el balón golpeó un cable de una cámara aérea antes de que Inglaterra anotara el gol del empate en su victoria (2-1) contra la selección nórdica.



Aunque la FIFA indicó que un chip integrado en el balón no había mostrado indicios de que la pelota hubiera golpeado el cable, Solbakken no cambió de opinión.



"Eso fue mala suerte para nosotros", declaró el técnico en la rueda de prensa postpartido. "El balón cayó en línea recta desde el cielo, así que cambió de dirección".



"Pero no podemos hacer nada al respecto. No creo que vayamos a repetir el partido. Así que así son las cosas", añadió.



El episodio ocurrió en el tiempo añadido de la primera parte, cuando un despeje del portero noruego Orjan Nyland pareció cambiar bruscamente de trayectoria y cayó en el camino del jugador inglés Elliot Anderson, quien inició el ataque que llevó al gol del empate de Jude Bellingham.



Los noruegos protestaron en el campo ante el árbitro francés Clement Turpin, quien podría haber anulado el gol y ordenado un balón a tierra según el reglamento de la FIFA, pero sin éxito.



Solbakken entendió la decisión del árbitro de no revisar el gol.



"Dice que él mismo no lo vio, y que no recibió ningún mensaje de que realmente hubiera ocurrido, y esa es una buena explicación", dijo el seleccionador sobre el colegiado.



"Pero el balón cayó en línea recta justo delante del banquillo. O sea, sí lo tocó", insistió. "Si no hubo sonido ni nada del chip, ¿qué puedo decir en contra de eso? Pero el balón cae en línea recta desde el cielo".



Solbakken se tomó con filosofía otras decisiones arbitrales que perjudicaron a su equipo, en particular una decisión del VAR que anuló un gol que le habría dado a Noruega una ventaja de 2-1 en el segundo tiempo.



"Podemos quejarnos, y quizás podamos sentir que la mayoría de los detalles hoy jugaron en nuestra contra, pero ante Brasil, los detalles estuvieron a nuestro favor", admitió.



"Hoy no fue el caso, pero eso también es parte del fútbol. Y quizás necesitamos detalles a nuestro favor para vencer a los mejores equipos del mundo", declaró.