Australia sorprende a Turquía y lo liquida en el contragolpe

El equipo de Australia sorprendió a Turquía y lo derrotó 2-0 en el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026.

La receta de los socceroos consistió en un magnífico trabajo defensivo e impregnar velocidad a la contra para liquidar el partido.

El primer gol fue obra de Nestory Irankunda al minuto 27, al hacerse el autopase tras una pelota larga y definir rápido para el 1-0.

Pese a un extenso dominio de los turcos, que encontraron en Arda Güler su principal protagonista de ataque, asociado con Yildiz, venido de cambio en el medio tiempo, fue otra vez el cuadro australiano el que logró conseguir su segundo tanto.

En una rápida contra, Conner Metcalfe sacó un remate largo silbando el césped y muy acomodado al costado del guardameta Cakr para poner el 2-0 al 75’ y la fiesta completa para los del país del canguro.

La victoria se puede considerar la primera sorpresa de la Copa y ubica a Australia junto a Estados Unidos con tres puntos cada uno en el grupo D.

Ambas selecciones se medirán el próximo miércoles 19 de junio, mientras que Turquía deberá enderezar el rumbo ante la también derrotada Paraguay.



