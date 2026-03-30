¡Atención! Los últimos 6 clasificados al Mundial se conocerán este martes
Estos son los enfrentamientos y a los grupos a los que irán las selecciones que logren avanzar.
La Copa del Mundo tendrá este martes un día clave cuando se disputen los últimos seis boletos a la cita mundialista.
Hay dos selecciones que saldrán de los repechajes intercontinentales y cuatro que avanzarán de las repescas en Europa.
Repechajes intercontinentales
Bolivia clasificó a la siguiente llave tras vencer 2-1 ante Surinam y ahora enfrentará a Irak.
Por otra parte, Jamaica derrotó 1-0 contra Nueva Caledonia y se medirá a Congo.
Así está el panorama de a cuál grupo clasificará cada selección:
Bolivia vs. Irak: El ganador de este partido clasificará al Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.
Congo vs. Jamaica: El ganador de este partido clasificará al Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Día y hora de los partidos
Martes 31 de marzo
Congo vs. Jamaica 3 p. m.
Irak vs. Bolivia 9 p. m.
Repechajes de Europa
Italia vs. Bosnia y Herzegovina: El ganador de este partido estará en el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza.
Suecia vs. Polonia: El ganador de este partido estará en el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez.
Turquía vs. Kosovo: El ganador de este partido estará en el Grupo D junto a Paraguay, Estados Unidos y Australia.
República Checa vs. Dinamarca: El ganador de este partido estará en el Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Calendario de partidos:
Todos son este martes a las 12:45 p. m.
Bosnia y Herzegovina vs. Italia
Suecia vs. Polonia
Kosovo vs. Turquía
República Cheva vs. Dinamarca