¡Atención! Los últimos 6 clasificados al Mundial se conocerán este martes

La Copa del Mundo tendrá este martes un día clave cuando se disputen los últimos seis boletos a la cita mundialista.

Hay dos selecciones que saldrán de los repechajes intercontinentales y cuatro que avanzarán de las repescas en Europa.

Repechajes intercontinentales

Bolivia clasificó a la siguiente llave tras vencer 2-1 ante Surinam y ahora enfrentará a Irak.

Por otra parte, Jamaica derrotó 1-0 contra Nueva Caledonia y se medirá a Congo.

Así está el panorama de a cuál grupo clasificará cada selección:

Bolivia vs. Irak: El ganador de este partido clasificará al Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.



Congo vs. Jamaica: El ganador de este partido clasificará al Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Día y hora de los partidos

Martes 31 de marzo

Congo vs. Jamaica 3 p. m.

Irak vs. Bolivia 9 p. m.

Repechajes de Europa

Italia vs. Bosnia y Herzegovina: El ganador de este partido estará en el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza.

Suecia vs. Polonia: El ganador de este partido estará en el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Turquía vs. Kosovo: El ganador de este partido estará en el Grupo D junto a Paraguay, Estados Unidos y Australia.



República Checa vs. Dinamarca: El ganador de este partido estará en el Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Calendario de partidos:

Todos son este martes a las 12:45 p. m.

Bosnia y Herzegovina vs. Italia



Suecia vs. Polonia

Kosovo vs. Turquía

República Cheva vs. Dinamarca

