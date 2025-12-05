El sorteo comenzó a las 11 a. m. (hora de Costa Rica) y tras una serie de actos protocolarios con presentaciones como las de Andrea Bocelli y Robin Williams comenzaron a salir las primeras bolitas que fueron las de las tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.

Luego se sortearon los cabezas de serie y el resto de enfrentamientos.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026





Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Dinamarca/Macedonia del Norte/Checa/R. Irlanda*





Grupo B

Canadá

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia*

Qatar

Suiza





Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia





Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo*





Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador





Grupo F

Países Bajos

Japón

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania*



Túnez





Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda





Grupo H

España

Cabo Verde



Arabia Saudita

Uruguay





Grupo I

Francia

Senegal

Iraq/Bolivia/Surinam*

Noruega





Grupo J

Argentina

Argelia

Austria



Jordania





Grupo K

Portugal

Congo/Jamaica/Nueva Caledonia*

Uzbekistán

Colombia





Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

El calendario de partidos y las sedes se sabrá hasta este sábado.



*Los ganadores de los repechajes se sabrán hasta marzo del 2026



