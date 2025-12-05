EN VIVO
El sorteo comenzó a las 11 a. m. (hora de Costa Rica) y tras una serie de actos protocolarios con presentaciones como las de Andrea Bocelli y Robin Williams comenzaron a salir las primeras bolitas que fueron las de las tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá. 

Luego se sortearon los cabezas de serie y el resto de enfrentamientos.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026


Grupo A 

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Dinamarca/Macedonia del Norte/Checa/R. Irlanda*


Grupo B

Canadá

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia*

Qatar

Suiza


Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia


Grupo D 

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo*


Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador


Grupo F

Países Bajos

Japón

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania*

Túnez 


Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda


Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay


Grupo I

Francia

Senegal

Iraq/Bolivia/Surinam*

Noruega 


Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Congo/Jamaica/Nueva Caledonia*

Uzbekistán

Colombia


Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

El calendario de partidos y las sedes se sabrá hasta este sábado.

*Los ganadores de los repechajes se sabrán hasta marzo del 2026 

