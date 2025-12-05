Así quedaron los grupos del Mundial 2026
El calendario de partidos y las sedes se sabrá hasta este sábado.
El sorteo comenzó a las 11 a. m. (hora de Costa Rica) y tras una serie de actos protocolarios con presentaciones como las de Andrea Bocelli y Robin Williams comenzaron a salir las primeras bolitas que fueron las de las tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.
Luego se sortearon los cabezas de serie y el resto de enfrentamientos.
Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Dinamarca/Macedonia del Norte/Checa/R. Irlanda*
Grupo B
Canadá
Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia*
Qatar
Suiza
Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo*
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Grupo F
Países Bajos
Japón
Ucrania/Suecia/Polonia/Albania*
Túnez
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Grupo I
Francia
Senegal
Iraq/Bolivia/Surinam*
Noruega
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
Portugal
Congo/Jamaica/Nueva Caledonia*
Uzbekistán
Colombia
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá
*Los ganadores de los repechajes se sabrán hasta marzo del 2026