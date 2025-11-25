Así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Todo está listo para que el próximo 5 de diciembre se lleve a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026, que por primera vez será en tres países, Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo final reunirá a los técnicos y directivos de todas las selecciones clasificadas, así como las que irán a repechaje el viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., donde conocerán a sus rivales en la lucha por alcanzar la gloria.

Los tres países anfitriones se unirán a las mejores selecciones clasificadas en el último ránking de la FIFA para formar parte de las cabezas de serie.

Los bombos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

El sorteo comenzará con todas las selecciones del bombo 1, que se distribuirán desde el grupo A hasta el grupo L. A continuación, se sorteará los bombos 2, 3 y 4, por ese orden.

Restricciones del sorteo según FIFA.

En el bombo 1, Canadá, México y Estados Unidos, en calidad de países anfitriones, se identificarán con bolas de colores diferentes. De conformidad con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024, a México se le asignará la posición A1 (bola verde), a Canadá, la posición B1 (bola roja), y a Estados Unidos, la posición D1 (bola azul).

Las otras nueve selecciones del bombo 1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que resulten encuadradas.

Así serán las llaves del Mundial 2026

Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos.

Además, se aplicarán otras restricciones con el fin de tener una “distribución equilibrada” de los equipos.

Estas son:

-La selección líder del ranking FIFA (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente). De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final.

-Ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA.

-De todos los grupos clasificarán las dos primeras selecciones, así como los ocho mejores terceros lugares a octavos de final.

El calendario completo (con horarios y sedes definidas) se dará a conocer al siguiente día, es decir, el sábado 6 de diciembre.

Esta será la primera vez que el Mundial cuenten con 48 selecciones clasificadas a la fase final, marcando todo un hito para la FIFA.



