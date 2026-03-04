Así funciona la venta y reventa de entradas para el Mundial 2026

Crece la expectación por el Mundial 2026 de fútbol, a 100 días del torneo coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México. Esto es lo que hay que saber sobre las entradas para el gran evento:

¿Cuántas entradas se han vendido?

La FIFA afirma que se vendieron casi dos millones de entradas en las dos primeras fases de venta, con una demanda intensa: la demanda de entradas para el Mundial superó en más de 30 veces la oferta.

Para poner en perspectiva esa avidez por las entradas, la FIFA afirmó que las solicitudes por sí solas fueron 3,4 veces superiores al número total de espectadores que asistieron a los 964 partidos de las últimas 22 ediciones combinadas desde 1930.

Como es lógico, los residentes de los tres países anfitriones impulsaron la mayor parte de las compras, seguidos por los hinchas de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia.

La FIFA aún no ha publicado las cifras de la tercera fase, mientras que la siguiente fase de venta de entradas se abrirá después de las eliminatorias de marzo, donde equipos como Italia, Dinamarca y Polonia competirán por un puesto en la fase final.

¿Cómo se compara esta venta con la del Mundial de Qatar 2022?

A un mes de que comenzara la Copa Mundial de 2022, la FIFA informaba que se habían vendido 2,89 millones de entradas para 64 partidos en ocho estadios.

En total, la FIFA informó que se vendieron 3.182.406 entradas para el Mundial de 2022, generando 686 millones de dólares en ingresos.

Sin embargo, la edición de 2026 tiene un formato ampliado con 48 equipos (en comparación con los 32 anteriores) y un total de 104 partidos, desde el partido inaugural el 11 de junio hasta la final el 19 de julio.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial 2026?

En el debate, los precios de las entradas están cobrando tanta importancia como los propios partidos, especialmente al comparar su valor nominal con el resumen de precios de las entradas que originalmente figuraba en el expediente de candidatura de los tres países anfitriones.

El precio de una entrada para la final del 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey, oscila entre 2 030 y 6 370 dólares, un aumento considerable en comparación con la final del Mundial de 2022 en Qatar, donde los precios oscilaban entre 206 y 1 607 dólares.

La entrada individual de mayor categoría para la final en el catálogo de candidaturas de 2026 costaba 1 550 dólares.

Las entradas para el partido inaugural, el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, oscilan entre 560 y 2 735 dólares, mientras que el resto de los partidos de la fase de grupos van de 100 a 575 dólares. El precio de las entradas para los octavos de final oscila entre 220 y 890 dólares, mientras que los partidos de cuartos de final parten de 410 y llegan a 1 690. Las entradas para las semifinales oscilan entre 455 y 2 780 dólares estadounidenses.

El partido por el tercer puesto ofrece un respiro, con precios nominales que oscilan entre los 165 y los 1 000 dólares.

¿Qué tan asequibles son las entradas más económicas para el Mundial?

Debido a la reacción negativa por los precios exorbitantes de las entradas, la FIFA decidió introducir un pequeño contingente de categoría 4, con un costo de 60 dólares. Estas entradas cubren los 104 partidos del torneo, pero los asientos disponibles para el público general están ubicados en las esquinas superiores de los estadios y son muy limitados en comparación con las otras categorías.

Las entradas de categoría 4, ubicadas detrás de las porterías, se asignarán a las Asociaciones Miembro Participantes, quienes definirán sus propios criterios para asignar entradas a los aficionados estrechamente vinculados a sus selecciones nacionales.

Cada Asociación Miembro Participante (AMP) tiene una asignación del 8% por estadio para cada partido. En cambio, los residentes cataríes pueden comprar entradas de categoría 4 por tan solo 11 dólares.

¿Cómo funciona el precio dinámico de las entradas?

La FIFA utiliza precios dinámicos por primera vez en el Mundial de este año, lo que ha dejado a muchos aficionados confundidos, frustrados y excluidos del mayor evento deportivo del mundo.

El concepto de precios dinámicos, a veces llamado precio variable, es un sistema que permite que el precio de las entradas fluctúe en función de diversos factores, como la demanda en tiempo real, el inventario y la popularidad de un evento.

Esto significa que el precio de una entrada para el mismo partido y categoría de asiento puede subir, y a veces bajar, dependiendo de cuántas personas la deseen y de la rapidez con la que se vendan. Los precios dinámicos también son comunes en los precios de billetes de avión y habitaciones de hotel durante las temporadas navideñas, así como en la industria musical, especialmente en eventos de alta demanda.

¿Cómo funciona la reventa de boletos para el Mundial 2026?

La FIFA ha recomendado a los aficionados que revendan entradas en su plataforma oficial, ya que, dice el organismo, es segura y transparente. La organización cobra el 15% del precio total al comprar las entradas y una comisión del 15% por reventa o intercambio.

Una entrada puede publicarse a un precio de reventa más alto, posiblemente muy por encima de su valor nominal, si el vendedor así lo decide, ya que la demanda de partidos importantes, la oferta limitada y la especulación en el mercado pueden elevar los precios de reventa muy por encima del precio de compra original.

Los residentes en México pueden ofrecer sus entradas a un máximo del precio de compra original, pero dichas restricciones de venta no aplican a residentes de Canadá ni Estados Unidos.

Aunque la plataforma de reventa de la FIFA se ha utilizado en Mundiales anteriores, los precios estaban controlados y los aficionados no podían fijar precios superiores al valor nominal.