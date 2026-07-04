Argentina "va a competir hasta el final", dice Messi tras pase a octavos

Argentina "compite y va a competir hasta el final", celebró Lionel Messi tras vencer en la prórroga a Cabo Verde 3-2, avanzar y citarse con Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.

El vigente campeón del mundo trabajó más de lo esperado para vencer a un orgulloso equipo de Cabo Verde que vendió cara la derrota.

Lionel Messi (29') abrió la cuenta para la Albiceleste, pero el centrocampista Deroy Duarte (59') empató y llevó el encuentro al tiempo extra. Lisandro Martínez (92') volvió a adelantar a los argentinos, Lopes Cabral (103') volvió a igualar el encuentro y un autogol de Borges (111) le dio el boleto a octavos a Argentina.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro; no por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay", en la fase de grupos, dijo el '10' a periodistas.

El jugador del Inter Miami remarcó que al hacer ﻿"lo más difícil, que era encontrar el primer gol"﻿ pensaron que el partido iba a facilitarse.

"Y fue todo lo contrario, por ahí perdimos la pelota, nos metimos un poco atrás, no lo pudimos presionar bien y bueno, ellos golpearon con su arma", detalló.

Messi resaltó que no supieron presionar bien a Cabo Verde. "Nos quedaban lejos las líneas (...) quedamos un poco descoordinados, ellos siempre eran uno más porque nosotros no podíamos igualar" a sus escurridizos rivales.

Más allá de las dificultades, el campeón del mundo vio la luz.

"Esta selección compite y va a competir hasta el final", advirtió el capitán del campeón en Catar 2022 quien celebró que ante los africanos sacaron provecho de la pelota parada.

"Tenemos gente que va muy bien de arriba y hoy lo pudimos aprovechar y va a ser importante estar fuerte ahí también", para seguir camino a la final.

Para el delantero "lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar sacar cosas positivas del partido de hoy, que más allá del pase creo que la hay también porque hicimos cosas buenas y corregir las malas que creo que hoy fueron muchas también".





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