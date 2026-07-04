Argentina tuvo que sacar su orgullo para apagar el sueño de Cabo Verde

La experiencia y las individualidades de Argentina le permitieron derrotar 3-2 en tiempos extra a la sorpresa mundial de Cabo Verde, equipo que con alma y entrega casi termina dando una sorpresa mayúscula en la Copa del Mundo 2026.

Messi abrió el marcador al 29’ al definir dentro del área tras un centro pasado para ampliar así su récord de máximo goleador en Copas del Mundo con su tanto número 20.

Cabo Verde demostró carácter y logró la igualada por intermedio de Deroy Duarte, quien ingresó dentro del área chica para igualar 1-1 y dejar al mundo atónito con su gesta.

Tras mucho insistir, los africanos aguantaron y mandaron el partido a los tiempos extra; sin embargo, comenzando el añadido, Lisandro Martínez aprovechó para poner el 2-1 que devolvía algo de calma a la afición albiceleste que tiñó el estadio en Miami.

La sorpresa para todos vendría cuando Sidny Lopes Cabral sacó un dardo increíble, fácil el mejor gol en este Mundial, para poner una histórica igualada que enfrió a todos y sorprendió al mundo al 103'.

Al final, Argentina demostró mayores individualidades y, en un cobro de esquina, el defensor Diney Borges terminó metiendo el balón en su propia portería para el definitivo 3-2 y el sufrido boleto a octavos de final.

Los campeones del mundo enfrentarán a Egipto en los cuartos de final con el objetivo de mantener su ruta hacia su cuarta estrella mundial.

Cabo Verde se despide entre aplausos y el reconocimiento de todo el mundo para un país sin liga profesional y que tuvo contra las cuerdas a los actuales campeones mundiales.



