Argentina-Inglaterra: el pulso más picante por un boleto a la final del Mundial 2026

Atlanta, Estados Unidos | La Argentina de Lionel Messi y la Inglaterra de Harry Kane se enfrentarán este miércoles en Atlanta en el partido más trascendental de su histórica rivalidad: las semifinales del Mundial 2026, con España ya clasificada a la final tras derrotar a Francia.

Pocos enfrentamientos entre selecciones cargan con tanta polémica y morbo como el de argentinos e ingleses, cuya rivalidad se ha alimentado dentro y fuera de la cancha.

La Guerra de las Malvinas, en 1982, y la Mano de Dios de Diego Maradona, que eliminó a los Tres Leones en los cuartos de final del Mundial de México 1986, representan dos de los episodios más emblemáticos de un antagonismo que está listo para escribir un nuevo capítulo.

En las cinco ocasiones anteriores en que se enfrentaron en una Copa del Mundo —fase de grupos, octavos de final y cuartos de final— nunca hubo tanto en juego. Los europeos ganaron tres veces y los sudamericanos, dos.

Esta vez, en el Mercedes-Benz Stadium, con capacidad para 68.239 espectadores, estará en juego la posibilidad de que Argentina dispute su segunda final consecutiva o de que Inglaterra alcance su primera final mundialista en seis décadas.

"Diego es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron en el 86", dijo el mediocampista Alexis Mac Allister este martes.

Ambas selecciones, sin embargo, han llamado a la calma de cara al encuentro.

"El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa", afirmó el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, tras eliminar a Suiza por 3-1 en el tiempo extra en los cuartos de final.

Duelo por la Bota de Oro

El duelo frente a Suiza fue el tercer partido consecutivo en el que los campeones del mundo tuvieron que sufrir para avanzar. Antes eliminaron a Cabo Verde por 3-2 en la prórroga de los dieciseisavos de final y remontaron un 2-0 para vencer 3-2 a Egipto en los octavos.

Sin embargo, frente a los suizos ocurrió un hecho particular: fue el primer encuentro del Mundial 2026 en el que Lionel Messi no marcó, aunque sigue igualado con Kylian Mbappé en la cima de la tabla de goleadores, con ocho tantos.

El capitán argentino, máximo goleador de la historia de los Mundiales con 21 anotaciones, buscará ampliar ese registro y disputar su tercera final mundialista, tras la perdida en Brasil 2014 y la conquistada en Catar 2022.

La tarea no será sencilla. Será el primer partido de Messi frente a Inglaterra, la única selección campeona del mundo a la que nunca había enfrentado en más de 200 encuentros internacionales.

"Es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así", afirmó el Diez tras el triunfo ante Suiza.

En busca de disputar su segunda final de un Mundial, después del título conseguido como anfitriona en 1966, Inglaterra confía en el poder ofensivo de Harry Kane y Jude Bellingham.

Amargar la despedida

Entre ambos suman 12 de los 13 goles marcados por el equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel.

Los Tres Leones llegaron a la Copa del Mundo como uno de los grandes favoritos. En resultados han respondido a las expectativas, aunque su rendimiento futbolístico ha dejado dudas y también debieron superar momentos complicados para alcanzar las semifinales.

Empataron 0-0 con Ghana en la fase de grupos y luego remontaron frente a República Democrática del Congo (2-1) en dieciseisavos de final y ante Noruega (2-1) en los cuartos de final.

En los octavos de final vencieron 3-2 a México, pese a jugar casi toda la segunda parte con un futbolista menos.

Con esa capacidad de reacción intentarán poner fin al sueño de Lionel Messi en el que será el sexto y último Mundial del capitán argentino.

"Sabemos lo bueno que es, sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo", dijo Kane a ITV.

"Pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Así que sí, tenemos mucha preparación por delante. Nos enfrentamos a un gran bloque, un gran equipo con futbolistas fantásticos".



