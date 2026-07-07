Argentina clasifica a cuartos tras una épica remontada ante Egipto

Sorprendente. No hay otra manera de describir lo que pasó este martes en Atlanta, donde Argentina tuvo una épica remontada para dejar en el camino a Egipto.

El marcador final fue de 3-2 a favor de los sudamericanos y se queda corto para explicar lo emocionante que fue el encuentro.

La épica se empezó a construir desde el minuto 15, cuando Yasser Ibrahim ganó por alto y dejó sin opciones a Emiliano Martínez para el festejo egipcio.

Lo que pintaba mal para la albiceleste empeoró cinco minutos después.

Falta sobre Nicolás Tagliafico en el área, Lionel Messi al punto penal y gran atajada de Mostafa Shobeir.

Lio sumó su cuarto fallo desde los once pasos en su carrera mundialista. Ningún otro jugador tiene un registro igual.

Con el marcador en contra, el combinado de Lionel Scaloni se adueñó del balón y sometió a sus rivales, pero no lograba encontrar profundidad ni generar verdadero peligro.

Al contragolpe llegó el segundo de Egipto, con Mostafa Ziko celebrando.

La albiceleste, con el marcador en contra y la presión de una hinchada que sufría en la grada, encontró el descuento al minuto 79 con un tanto de Cristian Romero.

Lo intentó Messi, lo intentó Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.

La presión era asfixiante y al 83' Messi recogió un rechazo en la entrada del área y sacó un misil. El balón fue desviado por el portero, pegó en el horizontal y picó dentro del arco.

Lio no celebró; Lio se desahogó con un grito lleno de furia.

Los minutos finales fueron de ida y vuelta, hasta que Argentina encontró el espacio. Pase largo para Lautaro Martínez, centro perfecto y definición milimétrica de Enzo Fernández.

Argentina avanza a los cuartos de final, sufriendo por segundo partido consecutivo, pero celebrando una remontada para la historia.