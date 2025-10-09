EN VIVO
Clock

de HS

Mundial 2026

Argelia se clasifica al Mundial 2026

Argelia es el cuarto país africano en asegurar su boleto al Mundial tras Marruecos, Túnez y Egipto.

Argelia clasifica al Mundial./AFP
Argelia clasifica al Mundial./AFP
Por AFP Agencia 9 de octubre de 2025, 12:16 PM

La selección de Argelia aseguró este jueves su clasificación al Mundial 2026 gracias a una victoria por 3-0 contra Somalia, un partido en el que brilló el atacante del Wolfsburgo Mohamed Amoura con un doblete.

Riyad Mahrez, que asistió en ambas ocasiones a Amoura, también anotó para rematar la victoria en el Miloud Hadefi Stadium de Orán. Argelia es el cuarto país africano en asegurar su boleto al Mundial tras Marruecos, Túnez y Egipto.


Youtube Teletica

Tags
Más notas