Argelia se clasifica al Mundial 2026

La selección de Argelia aseguró este jueves su clasificación al Mundial 2026 gracias a una victoria por 3-0 contra Somalia, un partido en el que brilló el atacante del Wolfsburgo Mohamed Amoura con un doblete.

Riyad Mahrez, que asistió en ambas ocasiones a Amoura, también anotó para rematar la victoria en el Miloud Hadefi Stadium de Orán. Argelia es el cuarto país africano en asegurar su boleto al Mundial tras Marruecos, Túnez y Egipto.



