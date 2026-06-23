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Mundial 2026

Argelia le da la vuelta al marcador y derrota a Jordania

Los argelinos vinieron desde atrás y encontraron el gol del triunfo en la recta final del partido.

Argelia. AFP
Argelia. AFP
Por Adrián Fallas 22 de junio de 2026, 22:58 PM

La selección de Argelia tuvo que esperar hasta el minuto 82 para encontrar el gol del triunfo ante Jordania.

Tras 90 minutos, el partido quedó 2-1 a favor de la oncena que mejor jugó durante el cotejo.

Los argelinos apostaron por el control del balón y la vocación ofensiva, además de que nunca se descuidaron en defensa.

Los jordanos trataron de poner el candado y jugar al contragolpe, pero al final no pudieron con la presión de los de Argelia.

Los goles para el ganador los pusieron en el marcador Amine Gouiri y Nadhir Benbouali, mientras que el gol de Jordania fue obra de Nizar Al-Rashdan.

En la última fecha del grupo, Argentina se mide con Jordania y Austria con Argelia.

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