Argelia le da la vuelta al marcador y derrota a Jordania

La selección de Argelia tuvo que esperar hasta el minuto 82 para encontrar el gol del triunfo ante Jordania.

Tras 90 minutos, el partido quedó 2-1 a favor de la oncena que mejor jugó durante el cotejo.

Los argelinos apostaron por el control del balón y la vocación ofensiva, además de que nunca se descuidaron en defensa.

Los jordanos trataron de poner el candado y jugar al contragolpe, pero al final no pudieron con la presión de los de Argelia.

Los goles para el ganador los pusieron en el marcador Amine Gouiri y Nadhir Benbouali, mientras que el gol de Jordania fue obra de Nizar Al-Rashdan.

En la última fecha del grupo, Argentina se mide con Jordania y Austria con Argelia.



