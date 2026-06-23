Mundial 2026
Argelia le da la vuelta al marcador y derrota a Jordania
Los argelinos vinieron desde atrás y encontraron el gol del triunfo en la recta final del partido.
La selección de Argelia tuvo que esperar hasta el minuto 82 para encontrar el gol del triunfo ante Jordania.
Tras 90 minutos, el partido quedó 2-1 a favor de la oncena que mejor jugó durante el cotejo.
Los argelinos apostaron por el control del balón y la vocación ofensiva, además de que nunca se descuidaron en defensa.
Los jordanos trataron de poner el candado y jugar al contragolpe, pero al final no pudieron con la presión de los de Argelia.
Los goles para el ganador los pusieron en el marcador Amine Gouiri y Nadhir Benbouali, mientras que el gol de Jordania fue obra de Nizar Al-Rashdan.
En la última fecha del grupo, Argentina se mide con Jordania y Austria con Argelia.