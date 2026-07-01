Aplazan duelo mundialista entre México y Ecuador por lluvia

El arranque del partido México-Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial fue aplazado este martes debido a una tormenta eléctrica en la capital mexicana, informaron en el Estadio Azteca a través de la pantalla.

"El partido se ha retrasado", se leía en la pizarra de la cancha hacia las 18:15 locales, acompañado por un anuncio a través de los parlantes. No está clara la hora de inicio.



