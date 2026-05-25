Ancelotti, el liderazgo tranquilo para devolver la gloria mundialista a Brasil

Sao Paulo, Brasil | Jamás una selección ha ganado un Mundial con un entrenador extranjero. No importa: Carlo Ancelotti espera devolverle la gloria a Brasil, con el liderazgo sereno que lo ha convertido en uno de los técnicos más exitosos de la historia del fútbol.

El italiano, de 66 años, ya logró otras hazañas inéditas en los banquillos. Ganó cinco veces la Liga de Campeones de Europa y conquistó las cinco grandes ligas del Viejo Continente.

Carletto es el hombre elegido por el país de Pelé en busca del hexacampeonato mundial, con la tranquilidad con la que ha manejado planteles repletos de estrellas y egos, conquistando primero "mentes y corazones" y luego "triunfos", según el propio entrenador.

Brasil, que no gana una Copa del Mundo desde 2002, recibió en mayo pasado con los brazos abiertos a este técnico reconocible por su característica ceja izquierda levantada.

La Confederación Brasileña de Fútbol también le dio un fuerte voto de confianza al renovarle el contrato hasta 2030.

"No tengo miedo de decir que Brasil puede ganar la Copa del Mundo, porque sé que la expectativa es muy alta", afirmó Ancelotti, en un portugués cada vez más fluido, al presentar su lista de convocados, liderada por Vinícius Júnior, Raphinha y Neymar.

Sin embargo, persisten algunas dudas. Bajo su mando, la Canarinha ha disputado 10 partidos, con un balance de cinco victorias, dos empates y tres derrotas.

"La Seleção mejoró mucho con Ancelotti", pero "todavía no tenemos mucha esperanza", comentó Adriano Tardelli, un aficionado de 38 años que vestía la camiseta del Palmeiras en Sao Paulo.

"Necesita más tiempo e, infelizmente, ha tenido poco", declaró a la AFP este corredor de seguros.

Según una encuesta de la firma Quaest, publicada en abril por Globo Esporte, el 41% de los brasileños aprueba el trabajo del italiano, aunque solo el 25% cree que el Scratch levantará la Copa del Mundo de Norteamérica, que comienza el 11 de junio.

Leyenda en el campo y el banquillo

Nacido el 10 de junio de 1959 en Reggiolo, un pequeño pueblo del norte de Italia, Ancelotti es el primer entrenador extranjero de la selección de Brasil desde el argentino Filpo Núñez en 1965.

Entonces era un niño que crecía en una familia agrícola y cuya vida cambió gracias al fútbol.

Tuvo una brillante carrera como jugador entre 1976 y 1992.

Tras pasar por Parma y Roma, se consolidó como un dominante mediocampista en el mítico Milan de Arrigo Sacchi y ganó dos veces la Copa de Europa junto al histórico trío neerlandés formado por Marco Van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard.

Ya entonces dejaba ver su liderazgo sin aspavientos. Paolo Maldini, excompañero en las filas rossoneras y posteriormente uno de sus dirigidos, lo definió como "un oso de peluche".

Con la selección italiana, el Mundial quedó como una cuenta pendiente para Ancelotti.

Una lesión lo dejó fuera de España 1982, torneo ganado por la Azzurra. Más adelante, se cruzaron en su camino la Francia de Michel Platini en México 1986 y la Argentina de Diego Armando Maradona en Italia 1990.

Carletto, aficionado a los chiles y siempre elegante en los partidos, se declara "feliz" en Brasil y ya se le ha visto en eventos emblemáticos como el Carnaval de Río de Janeiro.

De cara al Mundial, pone como ejemplo a la selección brasileña que derrotó a Italia en la final de 1994, cuando él era asistente técnico de Sacchi.

"No gustaba mucho, pero era un equipo muy sólido, con doble pivote y Bebeto y Romário adelante para marcar la diferencia", recordó. "Una defensa sólida ayuda a los jugadores de calidad a marcar diferencias".

"Lo mejor que ha pasado"

Su llegada "es lo mejor que ha pasado en nuestro fútbol", aseguró recientemente el entrenador Filipe Luís, quien el año pasado llevó al Flamengo a conquistar el Brasileirao y la Copa Libertadores. "Tiene el respeto de todos".

Ancelotti ganó ligas con Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid y Bayern Múnich, además de conquistar dos Ligas de Campeones con el club rossonero y tres con el conjunto merengue, entre otros títulos.

En el Real Madrid coincidió con futbolistas que ahora dirige en Brasil, como Vinícius Júnior, Casemiro y Endrick.

"Es el mejor del mundo", afirmó Vinícius.

Ancelotti suele mantener un tono amable, aunque perdió la paciencia en algunas ocasiones ante las constantes preguntas sobre una posible convocatoria de Neymar, ausente de la selección desde finales de 2023.

Finalmente, decidió apostar por el astro brasileño y agradeció en tono jocoso todos "los consejos" recibidos.