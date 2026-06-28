Alphonso Davies está disponible para debutar con Canadá en el Mundial 2026

Los Ángeles, Estados Unidos | El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, confió este sábado en que el regreso de Alphonso Davies sea el "factor X" para superar el domingo a Sudáfrica, en el primer partido de eliminación directa del país en un Mundial 2026.

Davies, estelar carrilero del Bayern Múnich, no pudo disputar ningún minuto en la fase de grupos frente al público canadiense debido a una lesión en los isquiotibiales.

Sin su principal referente, Canadá logró avanzar por primera vez a una fase de eliminación directa de un Mundial, pero, al terminar en el segundo lugar de su grupo, deberá disputar los dieciseisavos de final lejos de casa.

El duelo ante Sudáfrica se jugará en el SoFi Stadium de Inglewood, al sur de Los Ángeles, donde Marsch aseguró que Davies está plenamente recuperado.

"Ahora que tenemos a Alphonso de vuelta, sano y listo para rendir, creo que es un gran momento para el equipo y un gran impulso", afirmó el técnico estadounidense.

"Es un gran factor X para nosotros", añadió.

"Que esté en la cancha, la confianza que ellos tienen en él y la confianza que él tiene en sí mismo, creo que cambia las posibilidades de nuestro equipo y lo que podemos hacer en este torneo", explicó Marsch sobre el impacto del regreso de Davies.

El lateral izquierdo, de 25 años, sufrió la lesión el mes pasado durante las semifinales de la Liga de Campeones frente al París Saint-Germain, después de haber permanecido anteriormente ocho meses de baja por una rotura del ligamento cruzado anterior.