Alemania llega al Mundial 2026 sin cartel de favorita pese a sus figuras jóvenes

Múnich, Alemania | Todavía marcada por sus fracasos en Rusia 2018 y Catar 2022, donde quedó eliminada en la fase de grupos, la tetracampeona Alemania afronta el Mundial 2026 con perfil bajo, pese a contar con figuras como Jamal Musiala y Florian Wirtz.

Desde la semifinal perdida ante Francia en la Eurocopa 2016, Alemania atraviesa uno de los periodos más complicados de su historia reciente, acumulando ya una década sin alcanzar el grupo de selecciones que pelean por los grandes títulos.

Entre 2006 y 2014, la Mannschaft enlazó seis torneos consecutivos —entre Mundiales y Eurocopas— llegando al menos hasta semifinales, una etapa coronada con el título mundial obtenido en Brasil 2014, el cuarto de su historia tras los conquistados en 1954, 1974 y 1990.

Neuer vuelve al rescate

Por historia y tradición, el objetivo de Alemania debería ser luchar por una quinta estrella.

"Es un enorme desafío para nosotros y lo vamos a afrontar con mucha motivación. Lo más importante es la convicción. Y queremos convertirnos en campeones del mundo", declaró el seleccionador Julian Nagelsmann la semana pasada al presentar la convocatoria.

Para intentar alcanzar ese objetivo, el técnico decidió sacar del retiro internacional a Manuel Neuer, arquero campeón del mundo en Brasil 2014 y quien, pese a sus 40 años, volvió a mostrar un gran nivel esta temporada con el Bayern Múnich.

Además del único sobreviviente del plantel campeón en 2014, Nagelsmann también convocó a otros futbolistas experimentados, como los defensores Antonio Rüdiger y Jonathan Tah; los mediocampistas Joshua Kimmich, Leon Goretzka y Pascal Groß; y el delantero Leroy Sané.

Mezcla de juventud y experiencia

Nagelsmann espera encontrar el equilibrio entre esos veteranos y sus jóvenes talentos, encabezados por Musiala, Wirtz y, especialmente, el mediapunta Lennart Karl, quien a sus 18 años fue una de las revelaciones del Bayern Múnich esta temporada.

El principal problema para el seleccionador es que varios de los jóvenes llegan con dudas en su estado de forma.

Musiala regresó a las canchas a finales de enero tras recuperarse de una fractura de peroné sufrida hace un año durante el Mundial de Clubes. Sin embargo, en el tramo decisivo de la temporada no logró tener el impacto habitual en el juego del Bayern.

Por su parte, Wirtz ha tenido dificultades para adaptarse a la Premier League luego de su millonario fichaje por el Liverpool.

El talentoso mediapunta también sufrió las consecuencias de la irregular campaña de los Reds y terminó el curso con siete goles y 10 asistencias, números discretos para un futbolista que costó 135 millones de euros y que incluso perdió la titularidad en algunos momentos.

Romper la maldición del debut

Alemania tendrá la oportunidad de romper su mala racha en los estrenos mundialistas frente a Curazao.

Desde que conquistó el título en Brasil 2014, la Mannschaft perdió sus dos debuts siguientes: 1-0 contra México en Rusia 2018 y 2-1 frente a Japón en Catar 2022.

Karl, quien fue la sensación de la Bundesliga durante la primera mitad de la temporada y rompió varios récords de precocidad, ha tenido menos protagonismo en 2026 debido a problemas físicos.

"Tenemos un buen equipo y un buen seleccionador. Si jugamos a nuestro nivel, tendremos opciones de ganar el título, aunque no seamos favoritos", reconoció Wirtz en una entrevista reciente con The Athletic.

"Alemania es un país futbolero y, aunque no estemos entre los máximos favoritos, tenemos calidad para vencer a cualquiera", afirmó por su parte el legendario Lothar Matthäus, capitán de la selección campeona del mundo en Italia 1990.

Después del debut frente a Curazao, Alemania afrontará dos exigentes partidos ante Costa de Marfil y Ecuador en busca de asegurar el pase a los dieciseisavos de final.