Alemania en modo aplastante: firma la primera gran goleada del Mundial ante Curazao

Alemania no tuvo piedad ante Curazao y le propinó la primera gran goleada del Mundial al vencer 7-1 en el primer partido del grupo E.

Félix Nmecha, al minuto 6, con un gran remate cruzado desde la izquierda, se encargó de abrir el marcador para los alemanes.

Pero para sorpresa de todos, Curazao logró igualar por intermedio de Livano Comenencia al 21'; hizo estallar a todo el estadio, que presentó una bonita asistencia caribeña.

El gol solo hizo despertar la furia alemana, que se encargó de aplastar la ilusión de sus debutantes en Copas del Mundo con goles de Nico Schlotterbeck al 38’, Kai Havertz, de penal, al 45+5’ y al 88', Jamal Musiala al 47’, Nathaniel Brown al 68’ y Deniz Undav al 78’.

Alemania toma así el liderato del grupo E con la primera gran goleada del certamen y un muy buen debut para los tetracampeones del mundo que buscan acceder a la siguiente fase tras dos mundiales sin poder hacerlo.

Para Curazao fue un triste debut en los mundiales, aunque al menos se marcha festejando un histórico primer gol.







