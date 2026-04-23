Álbum del Mundial tendrá su lanzamiento el 6 de mayo

El popular álbum de la Copa del Mundo 2026 tendrá su lanzamiento oficial el 6 de mayo.

Para esta edición será un coleccionable especial debido a la participación de 48 selecciones, algo histórico al ser la primera vez que se da.



Pese a que la Selección de Costa Rica no estará, este material siempre se espera con ansias cada cuatro años.

Contará con 980 figuras y un total de 112 páginas que engloban a todos los protagonistas de la cita mundialista.



Las postales de los estadios y los escudos, así como las selecciones y las principales estrellas de la cita en Norteamérica 2026 estarán presentes.

Aún se desconocen mayores detalles sobre si habrá en pasta gruesa o solo simple. Tampoco se ha revelado información sobre cuántas postales traerán los sobres y cuántos costarán.