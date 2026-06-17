"Al final es estadística y nada más", dice Messi al igualar a Klose como goleador Mundial

Lionel Messi dijo que es un "honor" igualar el récord de goleador histórico de los Mundiales, tras anotar este martes un triplete que le dio a Argentina el triunfo 3-0 ante Argelia en el estreno en Norteamérica, pero que al final es "estadística, nada más".

El ídolo argentino se convirtió este martes, al entrar al partido, en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo, en la misma noche en la que se sumó al alemán Miroslav Klose con 16 tantos en Mundiales.

"Es un honor estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose o los que están, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada. Mbappé también, que hizo hoy dos, al final es estadística y nada más", dijo el '10' argentino a periodistas.

El brasileño Ronaldo, "de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero (...) queda solo en una estadística", resumió con el trofeo de jugador más valioso del partido en sus manos.

A días de cumplir 39 años, Messi se encamina a seguir batiendo récords en un Mundial en el que aspira a guiar a Argentina a lo que sería un inédito bicampeonato del mundo, tras levantar la Copa en Catar.

Antes de recibir el premio, la Pulga se mostró "feliz" y "agradecido con la gente porque una vez más demuestra que Argentina es una locura; volvimos a llenar el estadio".

Con banderas con la cara de Messi y tatuajes alusivos a su figura, decenas de miles de argentinos coparon el estadio en Kansas City y deliraron con el primer triplete de su ídolo en Copas del Mundo.

En el campo, Messi soltó algunas lágrimas al anotar en el minuto 17 su primer gol en la noche, en lo que seguramente será su último Mundial.

Con su segundo tanto, la Pulga ya había dejado atrás los 14 goles de Kylian Mbappé, que alcanzó con su doblete de este martes, y cerró su sinfonía con el golazo de media distancia que lo dejó arriba en el podio junto a Klose.

"Ya no hay palabras para describir" lo que hace Leo en una cancha, dijo su compañero, Alexis Mac Allister.

"Si alguien pensaba que este grupo era mejor sin Leo, hoy quedó claro que Leo es el más importante de todos", agregó.

Su compinche en el Inter Miami, Rodrigo De Paul, dijo que el exjugador del FC Barcelona "es un animal" y celebró que "lo está disfrutando" tras cargar varios años con el peso de no darle títulos a la Albiceleste.

Un martirio que dejó atrás hace casi cuatro años al conquistar el trofeo en Catar.



