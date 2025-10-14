EN VIVO
África definió a todos sus clasificados al Mundial 2026

Tres selecciones sellaron su boleto este martes a la próxima Copa del Mundo.

Sadio Mané, Senegal/Facebook: Federación Senegalesa de Fútbol
Por AFP Agencia 14 de octubre de 2025, 15:13 PM

El continente africano definió a sus clasificados de cara a la próxima Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Este martes se clasificaron tres selecciones más: Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil. 

Ellos acompañarán a los ya clasificados Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde.

Senegal, con un doblete de Sadio Mané para batir a Mauritania 4-0, y Costa de Marfil, que batió 3-0 a Kenia, lograron este martes sus billetes para el Mundial de fútbol 2026

Será el cuarto Mundial para Senegal tras disputarlo en 2002, 2018 y 2022. También será la cuarta presencia para Costa de Marfil, participante en 2006, 2010 y 2014.

