4 fortalezas de la Argentina de Messi que deberían preocupar a España más allá del "otro fútbol"

AFP via Getty Images Argentina llega a la final del Mundial con una serie de fortalezas que ha consolidado a lo largo del campeonato.

¿Te sigues preguntando cómo ha hecho Argentina para llegar a otra final de un Mundial de fútbol?

El recorrido de la Albiceleste durante buena parte del campeonato estuvo salpicado de críticas y polémicas, con rivales que hablaron de supuestas decisiones injustas de los árbitros que la favorecieron.

Pero en la semifinal que ganó de forma épica contra Inglaterra el miércoles, Argentina demostró que es un equipazo preparado para este tipo de partidos y contrarrestó teorías conspirativas.

La gran final la disputará el domingo en Nueva Jersey frente a una selección de España que lleva 37 partidos sin perder y ha hecho un arte del juego colectivo y la posesión de la pelota.

Argentina, en cambio, juega "otro fútbol" con sello sudamericano, más pragmático que estético, más vertical que de control.

La selección que defiende el título obtenido en 2022 tiene cuatro grandes fortalezas que deberían inquietar a la Roja, y su astro Lionel Messi es apenas una de ellas:

1. El carácter

Algo distintivo de esta Argentina es el carácter con el que juega sus partidos, con futbolistas que muestran hambre de gloria pese a haber sido ya campeones.

Es lo que se vio en las remontadas que la Albiceleste protagonizó en octavos de final ante Egipto (perdía 0-2 hasta el minuto 79 y ganó 3-2) y en la semifinal contra Inglaterra (caía 0-1 hasta el minuto 85 y ganó 2-1).

Se trata de un logro extraordinario: en la casi centenaria historia de la Copa del Mundo, Argentina había conseguido remontar sólo cuatro partidos mundialistas hasta este año, según estadísticas de la FIFA.

Getty Images Argentina dio una muestra clara de su personalidad en la semifinal contra Inglaterra.

También supo imponerse en las dos prórrogas que disputó en el actual campeonato, frente a Cabo Verde y a Suiza.

Son señales de una plantilla con mentalidad ganadora, que sabe tener paciencia, sufrir e intuir cuándo atacar.

"Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad", declaró su director técnico, Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa posterior a la semifinal.

Medir la personalidad de un equipo está lejos de ser algo científico.

Pero hay otro dato elocuente de esta selección: 11 de los futbolistas argentinos que jugaron en los últimos dos partidos mundialistas son capitanes o llevaron alguna vez el brazalete de líder de los clubes donde han militado, ya sea en América o Europa.

Semejante experiencia para estos jugadores, que en su mayoría además saben lo que supone jugar (y ganar) una final, podría ser un factor clave en el partido contra España.

2. Messi

Claro que contar con quien muchos consideran el mejor futbolista de todos los tiempos le da un aura y un poderío especial a Argentina.

Messi juega a sus 39 años el que podría ser su mejor Mundial de los seis que ha disputado.

Hasta ahora lleva ocho goles convertidos, más que los que anotó en cualquiera de las anteriores Copas del Mundo, y está en carrera para ser el goleador del campeonato.

AFP via Getty Images Messi está disputando este año la que posiblemente sea su mejor Copa del Mundo.

El capitán argentino suma además cuatro asistencias, dos de ellas en el desenlace de la semifinal contra Inglaterra.

Antes de alcanzar estas estadísticas asombrosas, Messi fue señalado como alguien que podía ser decisivo en el Mundial por Pep Guardiola, su exentrenador del Barcelona.

"El campeón mundial es Argentina y, si Messi llega en forma, tiene una oportunidad porque ese tipo mueve todo", había anticipado Guardiola en una entrevista con OKX.

Ahora al 10 de Argentina lo vuelve a aplaudir todo el mundo, incluidos sus propios rivales.

"Con un jugador como Leo, muchas veces imprevisible, habrá que estar muy atento", dijo el capitán de la selección española, Rodrigo Hernández, en una entrevista con As de cara a la final.

"Por él habla su trayectoria", agregó Rodri sobre Messi. "Llegar a los, no sé cuántos años tiene ahora, en ese estado de forma y ser el mejor jugador del Mundial es increíble. Para ellos es más que un jugador. Es un referente, su líder".

3. Un ataque letal

El poderío ofensivo argentino está lejos de limitarse a lo que hace Messi.

La Albiceleste alcanzó la final teniendo el ataque más letal del Mundial, con 19 goles.

Eso significa que la mayoría de sus goles fueron convertidos por alguien más que Messi, quien de hecho jugó sin anotar en los últimos dos partidos

AFP via Getty Images Con su cabezazo decisivo en la semifinal, Lautaro Martínez se afirmó como una carta de gol para Argentina en este Mundial.

En la semifinal anotó el mediocentro Enzo Fernández con un disparo desde fuera del área y el centrodelantero Lautaro Martínez con un cabezazo entre dos defensas ingleses, su tercera conquista en esta competición.

En los partidos anteriores también convirtieron los mediocentros Alexis Mac Allister y Giovani Lo Celso, los centrales Lisandro Martínez y Cristian Romero, y el centrodelantero Julián Álvarez.

Así, en las distintas líneas de juego del equipo argentino hay futbolistas que han marcado goles en esta Copa del Mundo.

Esta Albiceleste goleadora enfrentará a una España con una defensa casi inexpugnable: ha recibido un solo gol en el campeonato.

Por cierto, hay antecedentes que también retan a Argentina: con las excepciones de Brasil en 2002 y Alemania en 2014, las selecciones más goleadoras de los Mundiales en este siglo acabaron la competición sin poder ser campeonas.

4. El estratega

Scaloni suele atribuir todo el mérito deportivo a sus futbolistas: "No soy ningún mago, lo digo de corazón, acá son los jugadores los que juegan", sostuvo tras pasar a la final.

Sin embargo, su conducción ha sido clave para que Argentina llegara hasta aquí.

Getty Images Scaloni ha hecho de Argentina una selección versátil y ganadora, en la que Messi se siente cómodo.

Un ejemplo de ello se vio en la semifinal, cuando realizó cambios de jugadores que impulsaron la reacción de su equipo, incluido el ingreso al campo de Lautaro Martínez a los 80 minutos para que marcara su gol en los descuentos.

A sus 48 años, Scaloni tiene un palmarés singular como estratega argentino, con una Copa del Mundo y dos Copas América por ahora.

Hasta que lo designaron en el cargo en 2018, la Albiceleste llevaba un cuarto de siglo sin ganar títulos oficiales a nivel de mayores, con varias finales perdidas en distintas competencias.

Muchos atribuyen a Scaloni haber hecho de la selección argentina un lugar donde Messi se sintió cómodo, bien rodeado y explotó todo su potencial en los últimos años de su carrera.

AFP via Getty Images Tanto Messi como Scaloni tuvieron una formación profesional clave en España.

Pero el técnico también ha logrado darle versatilidad táctica a "La Scaloneta", para adaptar esquemas según el desarrollo de los partidos y el planteo de sus rivales.

Otro dato a tener en cuenta por España es que el seleccionador argentino conoce bien a su rival en la final.

Además de haber jugado como futbolista en la liga española al igual que Messi, Scaloni comenzó a formarse como técnico en ese país, donde en 2016 fue incorporado por el Sevilla como ayudante de campo y analista de rivales.

Al año siguiente, tomó un curso ofrecido por la Real Federación Española de Fútbol en su sede de Las Rozas donde tuvo como instructor a Luis de la Fuente, hoy el técnico de la Roja.

Ambos han expresado públicamente afecto y admiración mutua antes de la gran final.

Pero sólo uno, el profesor o el alumno, podrá consagrarse campeón de este Mundial.

BBC

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