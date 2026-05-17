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Video: Detienen el GP de Cataluña de MotoGP tras terrible accidente de Álex Márquez

El español Álex Márquez fue trasladado en ambulancia tras un fuerte accidente en el GP de Cataluña de MotoGP.

Accidente MotoGp
Accidente MotoGp
Por Adrián Fallas 17 de mayo de 2026, 8:31 AM

Montmeló, España | El Gran Premio de Cataluña de MotoGP fue detenido este domingo tras un grave accidente protagonizado por el piloto español Álex Márquez.

En la vuelta 12, el subcampeón del mundo de 2025 se tocó con su compatriota Pedro Acosta en una recta y salió despedido por encima de la motocicleta, impactando violentamente contra el asfalto.

La moto quedó completamente destrozada y una de sus piezas derribó también al italiano Fabio Di Giannantonio.

Los servicios médicos de la carrera informaron que los pilotos estaban conscientes después del accidente.

Márquez, quien fue el más afectado en el incidente, fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

La organización anunció que el Gran Premio se reiniciará a 13 vueltas, con la parrilla definida según la clasificación registrada al final de la vuelta 11.

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