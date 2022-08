Verstappen y Leclerc sancionados en parrilla en Gran Premio de Bélgica

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula 1, y su máximo perseguidor, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), saldrán el domingo desde el fondo de parrilla del Gran Premio de Bélgica, por incorporar este viernes nuevas piezas a sus monoplazas.

Verstappen, que cuenta con 80 puntos de ventaja antes de la 14ª prueba, y Leclerc se acompañarán en los últimos puestos de salida, junto a Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) y Mick Schumacher (Haas), también sancionados por introducir nuevos elementos a su motor o caja de cambios fuera de la cuota autorizada.

El líder neerlandés tiene un cuarto motor en su Red Bull, más del máximo permitido de tres por temporada, y una pieza de la caja de cambios no autorizada.

Leclerc, que ya recibió una sanción en Canadá, también presenta elementos fuera del límite en el motor y la caja de su Ferrari.

Cuando varios pilotos son sancionados de esta manera, es su resultado durante la clasificación lo que marca la diferencia. El sábado, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps, se disputarán por quedar lo más arriba posible de la clasificación.

Otros pilotos, como los británicos Lewis Hamilton y Georges Russell de Mercedes, también vieron desde la primera sesión de entrenamientos libres del viernes, cómo montaban nuevos elementos en sus coches, aunque aún se mantienen dentro de los márgenes del reglamento, por lo que pueden luchar por la 'pole position'.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el español Carlos Sainz (Ferrari), 3º y 5º del campeonato y no sancionados, podrían aprovechar para brillar el sábado y el domingo.

