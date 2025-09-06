Verstappen se reencuentra con la pole en Italia y sorprende a los McLaren

Monza, Italia | Max Verstappen, vigente cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, logró este sábado la pole del Gran Premio de Italia, su primera desde el GP de Gran Bretaña a comienzos de julio, después de haber superado a los dominadores McLaren.

En el feudo italiano de Monza, volcado con Ferrari, el piloto de Red Bull superó al británico Lando Norris, segundo en la general del Mundial, por 77 milésimas de segundo.

El otro McLaren, el del líder del Mundial Oscar Piastri, saldrá en segunda línea junto al Ferrari de Charles Leclerc, vencedor el año pasado en Monza.

"Hemos aportado algunas modificaciones que me han permitido tener un poco más de rendimiento", explicó Verstappen, que firmó sobre el legendario trazado italiano su quinta pole de la temporada, por sólo dos victorias en GP (en Japón y Emilia-Romaña).

En Monza, Verstappen logró de paso el récord de la pista y también el de la velocidad media más elevada en una vuelta en F1, (264,681 km/h).

"Esta temporada los GP han sido un poco más complicados para nosotros, pero lo daremos todo", prometió el neerlandés.

No podrá ser de otra forma si 'Mad Max' quiere contener los ataques de los potentes McLaren o incluso del Ferrari de Charles Leclerc, cuarto en la parrilla de salida.

Y Monza es un circuito especialmente propicio para los adelantamientos, con sus interminables rectas. No en vano el circuito situado al nordeste de Milán es conocido como el 'Templo de la velocidad': los pilotos pasan el 80% del tiempo con el motor a pleno rendimiento.

- Ferrari al acecho -

El año pasado, el piloto monegasco de Ferrari logró el triunfo tras salir también en cuarta posición.

En su primer GP de Italia con el mono rojo, el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton firmó el quinto mejor tiempo de la sesión clasificatoria.

Pero el británico saldrá desde la décima casilla de la parrilla el domingo, después de haber sido sancionado con una penalización de cinco plazas por haber infringido el reglamento sobre la velocidad en el GP de Países Bajos el pasado fin de semana.

"Salir desde esa posición no será fácil y la estrategia será determinante", viticinó 'Sir Lewis'.

Con esa sanción, los Mercedes del inglés George Russell y del italiano Andrea Kimi Antonelli escalan una posición y coparán la tercera línea.

En su casa, Ferrari tratará el domingo de pasar página a un GP de Países Bajos para olvidar, en el que sus dos pilotos abandonaron.

Ello supuso un doble golpe para la escudería italiana, segunda en el Mundial de constructores, que perdió terreno en la general ante Mercedes, tercera. Sólo doce puntos separan actualmente a ambos equipos.

En el Mundial de pilotos, Piastri cuenta con 34 puntos de ventaja sobre Norris. A continuación, Verstappen, a 104 puntos del líder.

El español de Aston Martin Fernando Alonso marcó el 9º mejor tiempo, justo por detrás del brasileño de Sauber Gabriel Bortoleto.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), cuya continuidad en la F1 está en entredicho, saldrá desde la novena línea de la parrilla.