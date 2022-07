Verstappen se afianza en el liderato tras ganar el Gran Premio de Francia

El holandés Max Verstappen (Red Bull) se afianza en el liderato del Mundial de Fórmula 1 tras ganar este domingo el Gran Premio de Francia y el abandono por accidente de su principal rival en la lucha por la corona, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Como en 2021, Verstappen quedó en el circuito Paul Ricard de Le Castellet (sureste) por delante del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), segundo. Tercero fue el otro Mercedes, el del también británico George Russell.

Leclerc fue el gran perdedor de la jornada en el sur de Francia.

