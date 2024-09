Verstappen pretende ponerle fin a una racha de siete carreras consecutivas sin ganar

Max Verstappen, líder del Mundial de Fórmula 1, tratará este fin de semana de poner fin a una racha de siete carreras consecutivas sin ganar, en un Gran Premio de Singapur que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay, donde el neerlandés nunca se impuso.



El piloto de Red Bull aún mantiene una cómoda ventaja al frente de la clasificación, gracias a su gran inicio de temporada, pero sus rivales se acercan y amenazan con impedirle ganar su cuarto título consecutivo.



Tras la última carrera disputada, el pasado fin de semana en Bakú, Verstappen aventaja al británico Lando Norris (McLaren) en 59 puntos (313 a 254) y en 78 al monegasco Charles Leclerc (235).



Incluso el otro piloto de McLaren, Oscar Piastri, suma 222 tras su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán y puede meterse en la pelea por el título si mantiene el nivel de resultados de los últimos meses.



El momento de Piastri

Desde el Gran Premio de Austria el último fin de semana de junio, posterior a la última victoria de Verstappen en España, la joven promesa australiana es el piloto que más puntos ha sumado, gracias a tres victorias, dos segundos puestos y otros dos cuartos, es decir, 135 puntos, por solo 94 del campeón neerlandés.



Lo que ya consiguió McLaren, gracias a la buena actuación de su pareja de pilotos y al excelente rendimiento de los monoplazas de color papaya, es superar a Red Bull en la clasificación de constructores tras la carrera en Bakú.



La escudería de Woking (Inglaterra) cuenta con 476 puntos en el Mundial de constructores, veinte más que Red Bull, que perdió el liderato en esta clasificación por primera vez en más de dos años.



Suerte tuvo Red Bull también de que una mala calificación provocó que Lando Norris partiera desde la cola de la parrilla y 'solo' pudiera remontar hasta la cuarta plaza, justo por delante de Verstappen.



La pelea por los títulos, no obstante, no solo es cosa de dos, sino que Ferrari también se ha metido en la lucha, con Leclerc por la corona de pilotos y la Scuderia en la clasificación de marcas (con 425 puntos, está a 51 de McLaren).



El circuito de Marina Bay beneficia, además, a Ferrari, que se impuso allí en dos de las tres últimas carreras celebradas: en 2019 con el alemán Sebastian Vettel y el año pasado con el español Carlos Sainz (en 2020 y 2021 no se disputó esta prueba por la pandemia del covid-19).



Sergio Pérez, último ganador

En 2022, el ganador fue el mexicano Sergio Pérez con Red Bull. 'Checo', precisamente, se quedó sin la posibilidad de subir al podio en Bakú tras chocar con el Ferrari de Sainz en la última vuelta, un accidente que dio mucho que hablar al considerar el equipo austriaco que el español cerró al mexicano contra el muro.



Lo que está claro es que los últimos resultados han demostrado que la tiranía ejercida por Red Bull y Verstappen durante dos años y medio ha llegado a su fin y que el desenlace del Mundial puede tener mucho más suspense que en las últimas temporadas.



En el circuito urbano de Marina Bay, además, los pilotos y las escuderías tendrán la exigencia de competir por la noche, con una humedad muy alta y con la posibilidad de lluvias ocasionales, tanto el sábado durante la calificación como en la carrera del domingo.



Tras la carrera en Singapur, la Fórmula 1 se desplazará a América para disputar cuatro carreras en un mes (Austin, México, Sao Paulo y Las Vegas) en las que se definirá la lucha por los títulos antes de las dos citas finales (Qatar y Abu Dabi).