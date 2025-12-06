Verstappen logra la pole y toma ventaja sobre Norris y Piastri

Los tres aspirantes a la corona mundial en los tres primeros puestos de la parrilla del GP de Abu Dabi, el domingo en la última carrera del campeonato, luego de que Max Verstappen (Red Bull) superara a los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

En una sesión de clasificación muy igualada y emocionante en el circuito Yas Marina, en el que es muy complicado adelantar, el tetracampeón del mundo logró el mejor tiempo en la Q3 (en la que participan solo los 10 pilotos más rápidos), dejando a los McLaren a dos décimas.

En la pelea por el título, Norris aventaja en 12 puntos a Verstappen y en 16 a Piastri, y tiene suficiente con acabar en el podio el domingo para coronarse por primera vez en su carrera como campeón del mundo de la Fórmula 1.

Acompañando en la segunda fila a Piastri estará el británico George Russell (Mercedes), quien podría convertirse en juez en la pelea por el título tras demostrar ser muy rápido en este trazado durante todo el fin de semana.

Por detrás, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) partirá quinto, justo por delante del veterano español Fernando Alonso, 44 años, al volante de su Aston Martin.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) tuvo una actuación muy destacada y acabó con el séptimo mejor crono, con los franceses Esteban Ocon (Haas) y Isack Hadjar (Racing Bulls) y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) completando el Top 10.

En su última carrera en su primera temporada en Ferrari, el británico Lewis Hamilton (siete veces campeón del mundo) tuvo un accidente en la Q1 y quedó relegado a la 16ª posición de la parrilla.

El otro español, Carlos Sainz, no pudo meterse entre los diez mejores y partirá desde la 12ª plaza con su Williams, mientras que el argentino Franco Colapinto fue el peor crono y saldrá desde la última posición.



