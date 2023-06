Verstappen logra en Austria su sexta 'pole' de la temporada

"Muy cerca de Max, pero no lo suficiente, aunque no esperábamos estar tan cerca de Red Bull", resumió el monegasco.

Para conseguir un doblete en casa, la escudería austríaca no lo tiene sencillo ya que Sergio Pérez no respondió este viernes al nivel deseado. Por cuarta vez seguida, el mexicano no consiguió clasificarse a la Q3 de la sesión de clasificación, la que decide los primeros puestos.