Verstappen critica la Fórmula 1 versión 2026 y la califica de “una broma”

Shanghái, China | El cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, que vive un complicado inicio de temporada con Red Bull, arremetió este domingo contra la nueva reglamentación del campeonato, que impone motores con un 50% de potencia eléctrica, y la calificó como “una broma”.

Verstappen, que suele hablar sin pelos en la lengua, critica desde hace semanas la Fórmula 1 versión 2026 por sus nuevas normas sobre los bloques propulsores, chasis y aerodinámica de los monoplazas.

Uno de los objetivos de los organizadores de la categoría reina del automovilismo es hacer las carreras más atractivas favoreciendo los adelantamientos.

"Es terrible. Si hay alguien al que le guste eso, entonces no entiende realmente lo que es el deporte del automovilismo", lanzó ante los periodistas presentes en el circuito de Shanghái para el Gran Premio de China, segunda prueba del Mundial de Fórmula 1.

"No es divertido en absoluto. Jugamos a 'Mario Kart', no es una carrera", ironizó el piloto neerlandés de Red Bull, con el que dominó el Mundial entre 2021 y 2024.

Verstappen, que abandonó este domingo en el Gran Premio de China, ya había comparado durante el invierno los nuevos monoplazas con motores híbridos 50/50 eléctricos y térmicos con una "Fórmula E con esteroides" y con el videojuego Mario Kart.

Tras su abandono en la vuelta 46 por problemas de refrigeración de la unidad de potencia, estalló contra un fin de semana "particularmente malo" y "muy complicado" en China, donde su nuevo compañero francés Isack Hadjar también tuvo dificultades.

Las nuevas reglas en carrera permiten a los pilotos activar un botón de boost para obtener potencia extra con la batería y adelantar a un rival al que persiguen a menos de un segundo. Sin embargo, el riesgo es que la batería se agote rápidamente y el piloto sea superado de nuevo.

"A veces adelantas a alguien con el boost y luego te quedas sin batería; él te vuelve a adelantar (...) Para mí, es simplemente una broma", criticó Verstappen, lamentando que el ganador en Shanghái, el joven italiano Kimi Antonelli, y su compañero británico en Mercedes, George Russell, tengan "varios cuerpos de ventaja" sobre la competencia de Ferrari, Red Bull y McLaren.