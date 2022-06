Verstappen conquista el Gran Premio de Azerbaiyán y se escapa al frente del Mundial

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) conquistó el Gran Premio de Azerbaiyán, este domingo por las calles de Bakú, logrando su quinta victoria de la temporada y la 25ª de su carrera, y se escapa al frente de la general del Mundial de Fórmula 1.

Verstappen superó a su compañero el mexicano Sergio Pérez y al británico George Russell (Mercedes). El vigente campeón del mundo incrementa así su ventaja al frente de la clasificación de pilotos, con 21 puntos más que Pérez y 34 sobre el monegasco Charles Leclerc, quien salió desde la pole, pero tuvo que abandonar con su Ferrari antes del ecuador de la carrera.

The pass that sealed Verstappen's fifth win of the season



Catch up with all the highlights from Baku 🇦🇿