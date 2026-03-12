Verstappen bromea comparando la nueva F1 con videojuego Mario Kart

El piloto neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, dijo este jueves que no se estaba divirtiendo mucho conduciendo los nuevos monoplazas de la Fórmula 1 y bromeó comparándolos con el célebre videojuego Mario Kart.

El piloto de Red Bull acabó sexto en la prueba inaugural de la temporada, el pasado fin de semana en Melbourne, tras una gran remontada, luego de haber salido en la cola de la parrilla por un accidente sufrido en la clasificación.

Con la nueva reglamentación de la F1, estrenada en 2026, los pilotos deben saber gestionar el uso de las baterías eléctricas, que proporcionan potencia extra durante unos segundos, pero que a la vez hacen vulnerables a los coches durante el periodo de recarga.

También cuentan con elementos como el modo de recta, aerodinámica activa, botones de adelantamiento, que Verstappen considera más propios de un videojuego.

"He cambiado el simulador por mi Nintendo Switch. De hecho, estoy entrenando con Mario Kart. Encontrar las setas se me da bastante bien, los caparazones azules son un poco más difíciles", bromeó este jueves en el circuito de Shanghái, donde se disputará a partir del viernes el Gran Premio de China.

Quizás por su descontento con el rendimiento de los nuevos F1, Verstappen anunció esta semana que este año correrá Las 24 horas de Nürburgring.

"Ojalá me lo pase un poco mejor, desde luego. Voy a poder correr en el Nordschleife (Nürburgring) y espero que en los próximos años pueda hacer Spa y, con suerte, Le Mans", declaró.

"Estoy combinando cosas y también estoy haciendo otras cosas que son muy divertidas. Es un poco contradictorio, porque no disfruto mucho conduciendo el coche, pero sí disfruto trabajando con toda la gente del equipo y también con el departamento de motores", agregó.

Uno de sus rivales en la lucha por el título, el británico Lando Norris, vigente campeón del mundo, declaró por su parte que espera que los McLaren estén un poco más cerca de los Mercedes, triunfadores en Melbourne tras la victoria de George Russell y el segundo puesto de Kimi Antonelli.

El circuito de Shanghái "debería ser un poco más sencillo y, por lo tanto, esperamos estar un poco más cerca", declaró Norris, quinto en Melbourne.

"Sabemos que tenemos que mejorar en todas las áreas, no es solo la unidad de potencia, es el coche en sí", añadió.







