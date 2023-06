Verstappen arrasa en el GP de Canadá de F1 y Alonso le gana un pulso a Hamilton

En su cuenta particular, Verstappen sumó la victoria 41 de su carrera igualando a una leyenda de la Fórmula 1 como el brasileño Ayrton Senna, fallecido en un accidente en el GP de San Marino en 1994.

"Me hubiera gustado presionar más a Red Bull pero perdí la segunda posición con Lewis y hoy todo fue con Mercedes", declaró Alonso, dos veces campeón mundial.

"Lewis me presionó toda la carrera. No tuve ni una sola vuelta donde me pudiera relajar un poco, fue una batalla increíble", aseguró.