Una de las figuras más queridas de los X-Knights regresará a Costa Rica

Costa Rica es una de sus plazas favoritas, no solo por el cariño de la afición tica, sino porque ya ha ganado varias veces acá.

El piloto español Dany “El Pajarito” Torres, una de las figuras más reconocidas del freestyle motocross a nivel mundial, confirmó su regreso a X-Knights 2026, justo aquí en Costa Rica.

Este evento será la segunda fecha de Copa Mundial FIM de Freestyle (FIM Freestyle GP World Cup).

Torres vuelve a la competencia internacional manteniéndose activo dentro del freestyle y su regreso representa una oportunidad para reencontrarse con la afición que lo vio crecer y convertirse en uno de los grandes referentes del FMX mundial.

El piloto español ha ganado en varias ocasiones el X-Knights y, aunque en los últimos años su participación ha sido intermitente, la Copa del Mundo representa un formato ideal para competir al más alto nivel frente a los mejores riders del planeta.

Acá se verá las caras junto a otros conocidos como el japonés Taka Higashino, el francés David Rinaldo, ganador de la primera fecha del campeonato disputada en Pamplona, España; el español José “Mincha” Canosa, actual campeón defensor de X-Knights y segundo lugar en la fecha inaugural; así como el también español Maikel Melero, el italiano Davide Rossi y el chileno Marco González.

Este evento será el sábado 28 de febrero en el Estadio Nacional, y además de la competencia de freestyle, contará con el Campeonato Panamericano de Supercross, que reunirá a los mejores pilotos de la región.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de www.eticket.cr.



