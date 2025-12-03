Todo está listo para Las 3 horas Costa Rica

La edición 2025 de Las 3 Horas de Costa Rica se llevarán a cabo el 7 de diciembre en el Circuito StarCars.com y este miércoles el evento comenzó a calentar con el Media Day.

Este año, la edición de la competencia marcará también la gran final del Campeonato Regional GT Challenge de las Américas. También se contará con la presencia de dos pilotos latinoamericanos con experiencia directa en la Fórmula 1: la colombiana Tatiana Calderón y el venezolano Antonio de La Rosa.

Este miércoles iniciaron la actividades de la prueba con el desarrollo del Media Day, donde varios pilotos compartieron con la prensa y dieron sus impresiones de cara a la prueba.



La colombiana Calderón es una de las pilotos más influyentes del automovilismo latinoamericano. Tras una destacada carrera en el kartismo —en la que fue bicampeona nacional y campeona internacional— ascendió a categorías como Radical European Master, Star Mazda, Fórmula 3 y GP3.



En 2018 ingresó oficialmente al mundo de la Fórmula 1, al ser contratada por Sauber como piloto de desarrollo, convirtiéndose en la primera mujer hispanoamericana en conducir un monoplaza de F1 durante un filming day posterior al GP de México.

“Estoy muy feliz de estar por primera vez en Costa Rica, estuve practicando en simulador y ya a partir de este jueves veremos si la realidad es parecida a lo que practiqué. Hay muy buenos carros, y muy buenos pilotos esperamos tener una buena carrera”, comentó Calderón.

Por su parte, el venezolano de La Rosa también suma una destacada trayectoria internacional.

Tras su formación en el kartismo y su paso por la Fórmula Renault Británica, se proclamó campeón nacional de la Fórmula 3 Británica en 2006, resultado que lo impulsó a series como la Fórmula 3 Euroseries, Auto GP y GP2 Series, donde compitió con equipos como Arden International, Trident Racing y Caterham Racing.

Su nivel lo llevó a participar en múltiples test de jóvenes pilotos de Fórmula 1 con Lotus, Caterham y Force India.

Además, la presencia de ambos pilotos tendrá un impacto directo en la competencia. Rodolfo González formará dupla con el italiano Antonio Largas en la categoría Super V8, una de las más potentes y disputadas del evento, mientras que Tatiana Calderón competirá junto al costarricense Sergio Solís en la división GTS Light.

Agenda del evento

La agenda del evento se extenderá a lo largo de tres días: el viernes se llevarán a cabo las sesiones oficiales de práctica, el sábado se realizarán las clasificaciones y el domingo se disputará la carrera estelar de Las 3 Horas de Costa Rica

Los boletos ya están disponibles en www.treshoras.com.