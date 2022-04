Tercera fecha del Campeonato Nacional de Kartismo será este fin de semana

Todo está listo para que la tercera fecha del Campeonato Nacional de Kartismo Verano 2022 se dispute este sábado 30 de abril en el Circuito de Competencias Go Rigo Go de Parque Viva. La jornada se llevará a cabo a partir de las 9 a. m. y hasta las 2 p. m.



El formato de competencia será igual al que se ha venido corriendo en el último tiempo, se tendrá la práctica previa a la jornada, la clasificación, el heat prefinal y el final, el cual determinará la posición de la jornada.



Uno de los aspectos principales de la fecha, es que no estarán en competencia Daniel Formal, Diego Ardiles y Andrés Valldeperas; tres de los líderes actuales de las diferentes categorías, por lo que otros pilotos podrán aprovechar esta circunstancia para arrebatarle la máxima posición a los ausentes.



“Esperamos contar con 65 pilotos, aproximadamente. Nos ilusiona mucho ver el crecimiento del kartismo en este último año, no solamente en la cantidad de kartistas que compiten en cada jornada, sino también, por la calidad y nivel que se ve reflejado en cada una de las fechas”, comentó Eugenio Valldeperas, presidente de la Asociación de Corredores de Kartismo.



Los aficionados interesados en asistir a las competencias pueden escribir a las redes sociales de la Asociación de Corredores de Kartismo (ACEK).



Estado del campeonato:



VLR Senior:

1. (337) Daniel Formal

2. (305) Bernal Valverde

3. (312) Ricardo Vargas



VLR Junior:

1. (323) Diego Ardiles

2. (314) Daniel Méndez

3. (333) Konrad Fischel



VLR Master:

1. (376) Guiseppe Di Falco

2. (331) Santiago Flores

3. (325) Paulo Sequeira



SSK:

1. (299) Andrés Valldeperas

2. (229) Pedro Huguet

3. (214) Lineth Valerio



LO 206:

1. (415) Luis José Marín

2. (499) Santiago Agüero

3. (412) Lautaro Otero



Mini Rok:

1. (515) Julián Regueyra

2. (528) Nico Salazar

3. (518) Luciana Morales



Stars of Tomorrow A:

1. (112) Gabriel Sandoval

2. (137) Alessandro Carboni

3. (129) Luis Fernando Cedeño



Stars of Tomorrow B:

1. (122) Tomas Arias

2. (117) Sofia Calderón

3. (107) Isaac Alvarado



Kid Kart:

1. (9) Julián Vargas

2. (6) Samuel Chaverri

3. (1) Samantha Thomas



El kartismo costarricense continúa su preparación para tener por primera vez en su historia un certamen oficial de Indoor Karting.



El Campeonato Nacional de Indoor Karting CANIK 2022 iniciará el próximo 10 de mayo y constará de cuatro fechas que se desarrollarán en Fórmula Kart, Curridabat.

El evento tiene como particularidad que se realizará bajo techo en un lugar cerrado, a diferencia del Campeonato Nacional de Kartismo que se desarrolla en circuitos de competencia al aire libre.



El Campeonato Nacional de Indoor Karting CANIK 2022 es organizado por la Asociación de Corredores de Kartismo (ACEK), el Costa Rica Kart Championship (CRKC) y el Comité Organizador del certamen del Indoor Karting; promovido por FENAUTO y avalado por el Automóvil Club de Costa Rica (ACCR).



El CANIK será trasmitido a través de las redes sociales de ACEK y contará con una bolsa de premios cercana a los 3 millones de colones.