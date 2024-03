¡Sorpresa! Carlos Sainz vence en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

24 de marzo de 2024, 9:19 AM

El español Carlos Sainz, de Ferrari, venció el domingo el Gran Premio de Australia, poniendo fin a la racha ganadora que traía Red Bull en la temporada, luego de que el triple campeón mundial Max Verstappen se retirara por un desperfecto mecánico.



Sainz, quien dos semanas atrás se sometió a una cirugía por apendicitis, terminó la carrera 2,3 segundos antes de su compañero de equipo Charles Leclerc, mientras que Lando Norris, de McLaren, entró de tercero.



Fue el tercer gran premio de Sainz y el primero desde el que ganó el año pasado en Singapur.



"Muy contento, me sentí muy bien allí. Claro, físicamente no fue fácil, pero tuve suerte de estar más o menos solo y pude administrar mi ritmo", declaró Sainz.



La jornada fue desastrosa para el neerlandés Verstappen, quien debió salir de su vehículo humeante después de ser rebasado por Sainz en la segunda vuelta.



"Tengo humo, humo azul, fuego, fuego", dijo en la radio del equipo antes de abandonar la carrera en Melbourne, en lo que parecía ser un problema con el freno trasero.



También fue una mala carrera para Lewis Hamilton y su inconsistente Mercedes. El británico, siete veces campeón mundial, sufrió un fallo de motor en la vuelta 17.



Clasificación de pilotos:



1. Max Verstappen (NED) 51 puntos



2. Charles Leclerc (MON) 47



3. Sergio Pérez (MEX) 46



4. Carlos Sainz Jr (ESP) 40



5. Oscar Piastri (AUS) 28



6. Lando Norris (GBR) 27



7. George Russell (GBR) 18



8. Fernando Alonso (ESP) 16



9. Lance Stroll (CAN) 9



10. Lewis Hamilton (GBR) 8



11. Yuki Tsunoda (JPN) 4



12. Oliver Bearman (GBR) 6



13. Nico Hülkenberg (GER) 3



14. Kevin Magnussen (DEN) 1



15. Alexander Albon (THA) 0



16. Zhou Guanyu (CHN) 0



17. Daniel Ricciardo (AUS) 0



18. Esteban Ocon (FRA) 0



19. Pierre Gasly (FRA) 0



20. Valtteri Bottas (FIN) 0



21. Logan Sargeant (USA) 0



Clasificación de escuderías:



1. Red Bull 97 puntos



2. Ferrari 93



3. McLaren-Mercedes 55



4. Mercedes 26



5. Aston Martin-Mercedes 25



6. Racing Bulls-Red Bull 4



7. Haas-Ferrari 4



8. Williams-Mercedes 0



9. Sauber-Ferrari 0



10. Alpine-Renault 0