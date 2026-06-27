San Mateo recibirá el Boro Mud Fest con jornada llena de barro y vehículos 4x4

Los amantes del barro y los vehículos todoterreno tendrán una cita este domingo en la Pista La Torre, en San Mateo de Alajuela, con una nueva edición del Boro Mud Fest.

La actividad arrancará a las 9:00 a. m. y reunirá a pilotos de distintas partes del país, quienes enfrentarán obstáculos y terrenos extremos en una jornada dedicada al mundo del 4x4.

El evento contará con dos escenarios de competencia. Uno estará destinado a vehículos stock, pensado para quienes desean vivir la experiencia off-road con automóviles convencionales, mientras que el otro será para vehículos altamente modificados, donde la potencia y la técnica marcarán la diferencia.

Además de la acción en pista, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, zona gastronómica, exhibiciones comerciales y stands con accesorios, aceites, llantas y otros productos relacionados con el mundo del 4x4.

Los organizadores también permitirán el ingreso de toldos, parrillas y equipo para que grupos de amigos y familias permanezcan en el lugar durante toda la jornada.

"Estamos listos para vivir una gran fiesta del 4x4. El Boro Mud Fest se ha convertido en una tradición para la comunidad off-road y queremos que quienes nos visiten disfruten de una experiencia llena de adrenalina, compañerismo y mucha diversión. Tendremos acción para todos los gustos y un ambiente familiar que distingue este evento", comentó Arturo Esquivel, representante de Boro 4x4 CR.

Las entradas tendrán un costo de ₡7.000 por persona, mientras que el parqueo tendrá un valor de ₡3.000.



