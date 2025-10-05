Russell gana el GP de Singapur, McLaren se lleva el título de constructores

El piloto de Mercedes George Russell se impuso este domingo en el Gran Premio de Singapur, por delante de Max Vertappen y de los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, que con este resultado aseguran el título de constructores para la escudería británica.



En la lucha por el título de pilotos, el australiano Piastri se mantiene como líder del campeonato con 22 puntos de ventaja sobre su compañero británico Norris y 63 sobre Verstappen, cuando quedan cinco pruebas para el final.



Es el 10º título de constructores para McLaren, que revalida así el obtenido ya en 2024, confirmándose como el mejor coche de la parrilla en la actualidad.



"Están conduciendo de manera muy brillante toda la temporada. No se puede ganar el título de constructores sin dos pilotos excelentes", se felicitó el jefe de McLaren Zack Brown.