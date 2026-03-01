Repase las mejores imágenes del X-Knights 2026

El Estadio Nacional vibró a más no poder con los rugidos de las motocicletas gracias al X-Knights 2026.

Los miles de aficionados que asistieron disfrutaron de dos competencias de carácter global: la Copa del Mundo de Freestyle Motocross de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y el Supercross Panamericano.

La modalidad de Freestyle Motocross (FMX), correspondiente a la segunda fecha de la Copa Mundial, culminó con un podio completamente español tras el triunfo de José “Mincha” Canosa, logrando así su segundo triunfo consecutivo en suelo costarricense, seguido por el cinco veces campeón mundial Maikel Melero, mientras que el múltiple ganador de X-Knights, Dany Torres, regresó al evento para ubicarse en el tercer lugar.

Por su parte, el Supercross Panamericano reunió a pilotos de Costa Rica, Canadá, México, Colombia, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y Estados Unidos.

En la categoría SX1, el podio estuvo integrado por el británico Dean Wilson en la primera posición, seguido por el costarricense Fabricio Chacón y el ecuatoriano Andrés Benenaula.

Mientras tanto, en SX2, destacaron el ecuatoriano Andrés Cedeño, el costarricense Yarod Vargas y el salvadoreño Boris Flores.

También se desarrolló el KTM Junior Supercross y el primer lugar fue para Gastón Herrera, seguido de Tiago Martung y Nicolás Gamboa.



